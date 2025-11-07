Lo compri una volta, lo giochi dove vuoi: PlayStation intende seguire l'esempio di Xbox Play Anywhere?
Secondo le informazioni riportate dal leaker Amethxst ed emerse da un'analisi indipendente delle risorse del PlayStation Network, Sony starebbe sperimentando "Cross-Buy", una funzione che consentirebbe di acquistare un gioco su PlayStation 5 e trovarlo automaticamente disponibile anche su PC.
Il riferimento a un tag "crossbuy" e ad asset dedicati "PS5 / PC", aggiunti a giugno 2025, confermerebbe che si tratta di una funzione in sviluppo per un futuro rilascio. L’obiettivo di Cross-Buy sarebbe offrire agli utenti la possibilità di giocare con un solo acquisto su entrambe le piattaforme.
Il modello ricorda molto da vicino Xbox Play Anywhere di Microsoft, che consente di utilizzare lo stesso gioco da console e da Windows, se acquistato da uno dei rispettivi store (Xbox Store o Microsoft Store). È proprio questa una delle incognite che riguardano Sony: su PC non esiste una piattaforma di distribuzione proprietaria, ragione per cui il colosso giapponese dovrebbe affidarsi agli attuali partner come Steam o Epic Games Store.
Le complessità non mancano: serviranno server di entitlements, sistemi di verifica multipiattaforma, DRM unificato e un'infrastruttura per la sincronizzazione degli account tra PSN e le piattaforme PC. Tutti elementi che rendono l'implementazione molto più complessa rispetto a quella di Microsoft che, invece, ha potuto gestire tutto internamente.
Non ci sono date ufficiali per il lancio di Cross-Buy, ma il leaker ipotizza una finestra di debutto decisamente ampia, tra la fine di quest'anno e la prossima generazione di console, forse in concomitanza con PlayStation 6.
Se confermato, Cross-Buy potrebbe colmare un grosso divario rispetto a Microsoft nell'ambito del gioco multipiattaforma e fornire maggior valore ai giocatori per i loro acquisti. Inoltre, nulla vieta a Sony di lanciare un proprio negozio di digital delivery anche su PC e, in questo modo, ottenere margini superiori anche dalle vendite su piattaforma Windows.
