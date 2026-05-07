Linux su PS5: un test conferma buone performance in gaming nonostante le limitazioni tecniche

La PS5 può far girare giochi per PC tramite una distro Linux ottenendo risultati sorprendenti, anche se difficilmente replicabili dal videogiocatore medio, per via della complessità dell'installazione del software. La conferma è arrivata da un test eseguito da Digital Foundry che ha sfruttato il progetto dello sviluppatore Andy Nguyen per poter installare una distro Linux sulla console di Sony (a condizione di avere un modello con un firmware molto vecchio).

Il concetto è molto interessante e il test conferma le potenzialità dell'hardware che si comporta bene, nonostante alcune limitazioni tecniche.

Un test interessante

Si tratta di un test che non ha lo scopo di illustrare come far girare Linux su una PS5, ma punta a evidenziare le reali capacità della console. I risultati, infatti, non sono male, al netto di alcuni problemi tecnici, come l'impossibilità di accedere a tutta la memoria di sistema, con la GPU che può sfruttare meno di 6 GB. Ci sono altre limitazioni da tenere in considerazione, come l'instabilità del ray tracing e la risoluzione massima pari al 1080p.

In diversi giochi testati, i giochi con Linux per PS5 riescono a raggiungere prestazioni molto simili a quelle dei giochi nativi per la console di Sony, confermando le potenzialità dell'hardware e del software utilizzato. Tra i titoli testati troviamo Black Myth: Wukong, Crimson Desert, Pragmata e Control. Alcuni di questi giochi presentano problemi di stuttering per via della poca memoria disponibile.

Al netto di questa limitazione, però, i risultati sono positivi, con giochi come Black Myth: Wukong che si avvicinano tantissimo (fino al 99%) alle prestazioni della versione nativa. Il video completo del test è riportato qui di sotto.