LinusTechTips pensa che Steam Machine dovrebbe costare 500 dollari. Valve, forse, pensa a un prezzo più alto

L'annuncio della nuova Steam Machine di Valve ha generato grande curiosità nel settore videoludico, ma anche numerosi interrogativi, soprattutto riguardo al prezzo di lancio. Il dispositivo, a metà tra un PC da gaming compatto e una console tradizionale, arriverà il prossimo anno, ma Valve non ha ancora fornito dettagli ufficiali sul prezzo finale. Questo silenzio ha spinto analisti e appassionati a formulare ipotesi, e tra loro si è aggiunto LinusTechTips, uno degli YouTuber tecnologici più influenti del panorama internazionale.

Linus, durante l'ultimo episodio del WAN Show, ha raccontato di aver discusso direttamente con Valve proprio del prezzo della Steam Machine. Pur non avendo ricevuto alcuna cifra concreta, lo YouTuber ha suggerito che il prodotto dovrebbe assestarsi sullo stesso modello di pricing delle console moderne, intorno ai 500 dollari.

Secondo lui, un prezzo "da console" sarebbe ideale, poiché consentirebbe a Valve di compensare il costo hardware con la percentuale del 30% sulle vendite dei giochi tramite Steam, esattamente come fanno Sony, Microsoft e Nintendo.

Ulteriori dettagli sul potenziale prezzo di Steam Machine

Tuttavia, la reazione dei rappresentanti di Valve non l'ha rassicurato. Linus ha descritto la situazione dicendo che, quando ha menzionato la cifra di 500 dollari, nessuno ha risposto, ma "l'energia nella stanza non era positiva". Pur trattandosi di una semplice impressione personale, lascia intendere che la Steam Machine potrebbe collocarsi su una fascia di prezzo più elevata.

Lo YouTuber ha espresso anche dubbi sull'attrattiva del prodotto se il prezzo dovesse superare i 600 dollari. A suo giudizio, una console come la PS5 Pro offrirebbe prestazioni decisamente superiori, rendendo difficile giustificare un costo maggiore per la Steam Machine. Inoltre, il dispositivo di Valve non include un lettore ottico, una caratteristica considerata superflua per un prodotto che punta tutto sul digitale, ma che comunque compone una differenza rispetto alle console attuali, ancora in parte legate al formato fisico.

Un analista ha definito la Steam Machine "una console che si rifiuta di ammettere di essere una console", sottolineando l'ambiguità del suo posizionamento sul mercato. Per Valve, il successo del progetto potrebbe dipendere proprio dalla capacità di trovare un equilibrio tra potenza, prezzo e identità.