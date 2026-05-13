Lies of P 2 finisce al centro delle polemiche: Neowiz cerca un 'AI Creator'

Neowiz ha avviato la selezione di un AI Creator per il team di ricerca artistica di ROUND8, lo studio autore di Lies of P. L'azienda precisa che il ruolo non lavorerà direttamente al sequel, già in piena produzione, e che tutti gli asset definitivi saranno realizzati esclusivamente da artisti professionisti

Il sequel di Lies of P è ufficialmente entrato nella fase di produzione completa, ma una recente offerta di lavoro pubblicata da Neowiz ha acceso il dibattito tra i fan. L'azienda è infatti alla ricerca di una figura professionale denominata AI Creator, specializzata nell'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale generativa applicati alla produzione artistica.

L'annuncio riguarda ROUND8 Studio, il team che ha realizzato il primo capitolo della serie. Tra le competenze richieste figurano l'uso di Midjourney e Stable Diffusion per creare bozze di personaggi e ambientazioni, produrre texture, supportare la modellazione 3D, effettuare post-produzione e addestrare modelli personalizzati basati su tecnologie come LoRA e ControlNet.

Secondo la descrizione del ruolo, l'obiettivo è rendere più efficiente il flusso di lavoro artistico, riducendo i tempi necessari per attività ripetitive e costruendo una libreria visiva proprietaria. Il nuovo assunto dovrà inoltre monitorare l'evoluzione degli strumenti generativi e fornire linee guida interne per il loro utilizzo da parte degli artisti dello studio.

Oh, that's the creators of Lies of P specifically hiring an AI "artist" to work on their next game ?



[image or embed] -- Captain Dandyfloss ????? VTC ? (@dandyfloss.bsky.social) 11 maggio 2026 alle ore 11:38

La reazione della community all'ingresso di un AI Creator all'interno del team di Lies of P 2 e la risposta di Neowiz

Di fronte alle reazioni della community, Neowiz ha precisato che questa posizione non sarà coinvolta direttamente nello sviluppo del sequel di Lies of P. L'AI Creator entrerà a far parte di un team indipendente di ricerca e sviluppo artistico, con il compito di supportare esclusivamente le fasi preliminari della produzione attraverso materiali di riferimento e sperimentazione interna.

Lo studio ha ribadito che i contenuti generati dall'intelligenza artificiale verranno usati solo per definire la direzione visiva prima dell'avvio della produzione vera e propria. La società ha inoltre sottolineato che i modelli saranno addestrati soltanto su asset di cui Neowiz e ROUND8 possiedono tutti i diritti legali, evitando così l'impiego di materiale non autorizzato.

Neowiz ha infine assicurato che ogni elemento definitivo del prossimo gioco sarà creato da artisti esperti. La decisione conferma un approccio che punta a utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento di supporto organizzativo e creativo.