Lies of P 2 entra ufficialmente nella piena fase di sviluppo: il soulslike ispirato a Pinocchio sta per tornare

NEOWIZ ha confermato che il sequel di Lies of P ha superato la fase di prototipo ed è ora in pieno sviluppo. L'annuncio è arrivato nei risultati finanziari del primo trimestre 2026. Dopo il successo del gioco originale, che ha superato quattro milioni di copie vendute, cresce l'attesa per nuove informazioni

A quasi due anni e mezzo dalla prima conferma ufficiale del progetto, il sequel di Lies of P ha raggiunto una tappa fondamentale del suo percorso produttivo. NEOWIZ ha annunciato che il nuovo capitolo ha completato la fase di prototipazione ed è entrato nella fase di sviluppo completo, segnale che il lavoro del team procede con ritmi sempre più intensi.

L'informazione è emersa nel resoconto finanziario relativo al primo trimestre del 2026. L'azienda sudcoreana non ha diffuso dettagli concreti su gameplay, ambientazione o finestra di lancio, ma la conferma rappresenta un aggiornamento importante per i fan, che da mesi attendevano notizie sul futuro della serie.

Nel documento, NEOWIZ ha dedicato spazio anche a ROUND8 Studio, il team responsabile del soulslike ispirato all'universo di Pinocchio. La società ha sottolineato come la componente narrativa venga considerata uno dei punti di forza principali dello studio, al punto da aver affidato ruoli di direzione a Seung-ho Jin e Kay Lee, entrambi provenienti dal mondo della scrittura di sceneggiature.

Presto vedremo qualche contenuto relativo a Lies of P 2?

I due sviluppatori sopracitati sono attualmente impegnati su progetti differenti, mentre la guida del sequel di Lies of P resta nelle mani del director Choi Ji-won. Non è escluso, tuttavia, che Jin e Lee possano contribuire al progetto con il loro bagaglio di esperienza narrativa, anche soltanto in veste consultiva.

L'interesse attorno al seguito è alimentato dall'ottimo risultato commerciale del primo gioco, che ha superato quota quattro milioni di copie vendute nel mondo. Choi Ji-won aveva già rassicurato la community, promettendo che il nuovo capitolo sarebbe stato all'altezza delle aspettative e non avrebbe deluso gli appassionati.

Con il Summer Game Fest 2026 in programma il 5 giugno, cresce la possibilità che NEOWIZ mostri un primo teaser del progetto. L'anno scorso l'espansione Overture fu pubblicata a sorpresa proprio durante l'evento, e molti osservatori ritengono che la vetrina estiva possa essere l'occasione ideale per svelare i primi dettagli sul nuovo capitolo.