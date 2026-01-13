Licenziati e senza stipendio: il caso Rockstar scuote l'industria dei videogiochi

Un giudice del Regno Unito ha respinto la richiesta di pagamento provvisorio di 31 ex dipendenti Rockstar che accusano l'azienda di attività antisindacali. Il tribunale non ha ritenuto sufficienti le prove iniziali. La causa prosegue, tra proteste, accuse di licenziamenti ingiusti e un ampio dibattito

Un giudice del Regno Unito ha respinto la richiesta di pagamento provvisorio avanzata da 31 ex dipendenti di Rockstar Games, licenziati alla fine di ottobre 2025, che stanno contestando il loro allontanamento dall'azienda insieme al sindacato Independent Workers of Great Britain (IWGB). I lavoratori sostengono di essere stati vittime di union-busting (attività antisindacale), ma il tribunale non ha ritenuto sufficienti, allo stato attuale, le prove presentate per concedere una misura cautelare.

Se la richiesta fosse stata accolta, Rockstar sarebbe stata obbligata a reintegrare temporaneamente i dipendenti nel libro paga durante lo svolgimento del procedimento legale. Dopo due giorni di udienza, la giudice Frances Eccles ha stabilito che i ricorrenti non hanno dimostrato di avere "una probabilità piuttosto alta di successo" nel provare che la causa principale dei licenziamenti fosse l'appartenenza al sindacato IWGB. Di conseguenza, il pagamento provvisorio è stato negato.

Il caso nasce dal licenziamento complessivo di 34 lavoratori: 31 nel Regno Unito e 3 in Canada. Rockstar ha sempre sostenuto che la decisione sia stata motivata da presunte violazioni della riservatezza, affermando che alcuni dipendenti avrebbero diffuso informazioni sensibili, incluse caratteristiche di giochi non ancora annunciati. Il sindacato e i lavoratori respingono questa versione, sostenendo che le accuse siano un pretesto per reprimere l'organizzazione sindacale.

Gli effetti dei licenziamenti in casa Rockstar Games

Al centro della controversia c'è un server Discord utilizzato per il coordinamento tra dipendenti e rappresentanti sindacali. Secondo la sentenza, il server contava circa 350 membri e, oltre a dipendenti attuali, includeva ex lavoratori e anche persone esterne all'azienda. Questo elemento ha contribuito a complicare la valutazione del tribunale, pur riconoscendo che non tutti i membri attivi del server siano stati licenziati e che alcuni dei lavoratori colpiti avessero partecipato in modo minimo alle discussioni.

La vicenda ha suscitato un'ampia mobilitazione. Proteste si sono svolte davanti agli uffici Rockstar e Take-Two, mentre oltre 200 dipendenti di Rockstar North hanno firmato una lettera aperta chiedendo la reintegrazione dei colleghi. Il caso è arrivato anche in Parlamento, dove il primo ministro britannico Keir Starmer ha definito le accuse "profondamente preoccupanti".

Nonostante la decisione sfavorevole sull'interim pay, la battaglia legale non è conclusa. Rockstar afferma di ritenere giustificata la propria condotta, mentre l'IWGB ribadisce la propria fiducia che un tribunale completo e definitivo possa stabilire che i licenziamenti siano stati ingiusti e illegittimi.