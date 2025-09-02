Lenovo Legion Go 2: la handheld con Z2 Extreme non ha più segreti

Lenovo presenterà la nuova Legion Go 2 tra pochi giorni, nel corso di un evento in programma a margine dell'IFA 2025. Nel frattempo, in rete continuano a circolare informazioni sulla nuova handheld che, prezzo permettendo, punta a ritagliarsi uno spazio da protagonista sul mercato, grazie soprattutto a un ottimo comparto tecnico.

La nuova handheld di Lenovo non ha più segreti

Grazie alle immagini promozionali diffuse in anteprima dall'insider Evleaks su X, la nuova Lenovo Legion Go 2 non ha più segreti, almeno per quanto riguarda il comparto tecnico, la console utilizzerà i processori AMD Ryzen Z2 con la possibilità di sfruttare Z2 Extreme nella sua versione top di gamma, per prestazioni elevate.

Tra le specifiche ci sarà spazio anche per un display Lenovo PureSight OLED in 16:10, con diagonale di 8 pollici, risoluzione Full HD e refresh rate massimo di 144 Hz, con supporto VRR. Il pannello avrà una luminosità massima di 500 nit, copertura 97% DCI-P3, certificazione VESA DisplayHDR 1000 True Black.

La dotazione includerà fino a 32 GB di RAM LPDDR5X a 8.000 MHz e 1 TB di SSD PCIe 4 (con possibilità di espansione tramite scheda microSD). La batteria avrà una capacità di 74 Wh, con ricarica da 65 W, e ci sarà anche il jack audio da 3,5 mm oltre a una doppia porta USB-C.

La Lenovo Legion Go 2 potrà contare su un sistema di raffreddamento avanzato, essenziale per consentire alla console di raggiungere il massimo delle prestazioni, e avrà anche un sensore di impronte digitali. Nel suo materiale promozionale, Lenovo anticipa miglioramenti all'ergonomia oltre a un design con controlli staccabili in stile Nintendo Switch.

Per il momento, non ci sono informazioni dettagliate su prezzi e disponibilità. Per saperne di più sarà necessario attendere i prossimi giorni e l'atteso annuncio ufficiale da parte di Lenovo. Ormai è tutto pronto per il debutto della nuova handheld.