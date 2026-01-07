Lenovo al CES 2026 mostra laptop che cambiano formato e Legion Go 2 con SteamOS: il gaming punta su potenza e flessibilità

Al CES 2026 Lenovo aggiorna il proprio catalogo gaming con concept avanzati e nuovi modelli Legion e LOQ. Dallo schermo arrotolabile pensato per e-sport fino a Legion Go 2 con SteamOS e ai laptop con CPU AMD Ryzen AI e GPU RTX serie 50, l'azienda alza l'asticella su specifiche tecniche e prestazioni

Lenovo ha scelto il CES 2026 per presentare con il suo evento TechWorld una nuova generazione di dispositivi dedicati al gaming, rivolta a professionisti degli e-sport, studenti e giocatori che si spostano spesso. Annunciati aggiornamenti per le famiglie Lenovo Legion e Lenovo LOQ, affiancati da proof of concept che anticipano soluzioni tecniche fuori dagli schemi, con un'attenzione marcata su prestazioni elevate e formati adattabili.

Lenovo: un laptop con display arrotolabile

Al centro della scena c'è Legion Pro Rollable Concept, un laptop gaming di fascia alta con display OLED arrotolabile. Il pannello Lenovo PureSight OLED Gaming parte da 16 pollici e può estendersi orizzontalmente fino a 21,5 pollici o 24 pollici in modo da replicare le dimensioni dei monitor usati nelle competizioni e-sport. Il meccanismo utilizza un design a doppio motore con tensione controllata, studiato per ridurre vibrazioni e rumore, mentre un sistema di tensionamento dedicato mantiene uniforme la superficie del pannello durante lespansione.

Tre modalità di utilizzo definiscono l'esperienza: Focus Mode a 16, pensata per allenare precisione e riflessi; Tactical Mode a 21,5, utile per esercizi di consapevolezza periferica e coordinamento; Arena Mode a 24, orientata alla preparazione competitiva di alto livello. La base hardware deriva da Legion Pro 7i, con processori Intel Core Ultra di fascia alta e GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop basate su architettura Blackwell, supportate da NVIDIA DLSS 4 e strumenti NVIDIA Studio.

Legion Pro Rollable Concept 16 Focus Mode

All'interno trova spazio anche Lenovo AI Engine+ con LA Core (LA1 + LA3), sistema capace di riconoscere gli scenari di utilizzo e regolare in tempo reale le risorse di CPU e GPU. Funzioni come Smart FPS intervengono sulle impostazioni per mantenere fluidità e stabilità nelle fasi più impegnative del gioco competitivo.

Tra i concept mostrati figura anche AI Frame Gaming Display, un monitor sperimentale che integra funzioni basate su intelligenza artificiale. AI Scene Detection individua il genere del titolo e ingrandisce automaticamente aree chiave come mappe o HUD, mentre Cursor Tracking segue la posizione del puntatore e lo mostra in un riquadro ingrandito. AI Game Assistance riconosce boss e sezioni complesse di diversi giochi allo scopo di fornire suggerimenti in tempo reale, mentre Adaptive AI Lighting modifica l'illuminazione ambientale in base agli eventi su schermo, ad esempio in caso di danni subiti.

Legion Go 2 finalmente con SteamOS

Spazio anche al gaming portatile con Legion Go 2 Powered by SteamOS, l'handheld, nativamente con Windows 11, arriverà infatti anche nella versione con SteamOS. La piattaforma offre un'esperienza di tipo console, ottimizzata per controlli tramite gamepad, con funzioni di sospensione e ripresa rapida, accesso completo alla libreria Steam, salvataggi cloud e strumenti social integrati. L'hardware include il processore fino ad AMD Ryzen Z2 Extreme, fino a 32 GB di memoria LPDDR5X e fino a 2 TB di storage PCIe SSD, espandibile tramite microSD, abbinati a display PureSight OLED da 8,8 pollici. Qui la nostra recensione del modello originale con Windows 11.

Legion Go 2 Powered by SteamOS

Per chi cerca un portatile tuttofare arriva Legion 7a (16, 11), sistema Windows 11 Copilot+ più leggero e sottile rispetto alla generazione precedente. La piattaforma integra processori AMD Ryzen AI 400 Series e GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 50 per laptop, con TDP totale di 125 W. Il supporto di Lenovo AI Engine+ consente di regolare potenza, termiche ed efficienza in base al carico, mentre Legion Coldfront gestisce la dissipazione sotto stress prolungato. Il display Lenovo PureSight OLED Gaming punta su contrasto elevato, colori accurati e latenza ridotta.

Legion 7a (16, 11)

La gamma si completa con Legion 5i (15, 11) e Legion 5a (15, 11), pensati per gioco, creazione di contenuti e streaming. Le configurazioni prevedono processori Intel Core Ultra Series 3 o AMD Ryzen AI 400 Series, affiancati da GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 50 e dal supporto di Lenovo AI Engine+. Anche in questo caso il raffreddamento è affidato a Legion Coldfront: Hyper Cooling e il pannello OLED PureSight valorizza la resa visiva.

Chiude le novità la serie Lenovo LOQ con LOQ 15AHP11 e LOQ 15IPH11, rivolta a gamer e studenti. Le specifiche prevedono processori AMD Ryzen 200 Series o Intel Core Ultra, GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 50 e sistema Hyperchamber Cooling, progettato per migliorare il flusso d'aria e contenere il rumore. I modelli sono proposti in colorazione Luna Grey con display fino a 15,3 WQXGA.

Per il mercato EMEA, Lenovo indica Legion Go, Powered by SteamOS (8,8, 2) a partire da 1049 euro nella prima metà del 2026. Legion 7a (16, 11) parte da 1999 euro con disponibilità da marzo 2026. Legion 5i e Legion 5a con Ryzen AI 400 Series sono attesi da marzo 2026 a partire da 1399 euro, mentre la versione con Ryzen 200 Series scende a 1299 euro da febbraio. Lenovo LOQ 15AHP11 debutta da 1199 euro, mentre LOQ 15IPH11 resta limitato a mercati selezionati.

Nel complesso, gli annunci di Lenovo al CES 2026, presentati durante il Tech World alla Sphere di Las Vegas, delineano una strategia chiara e progressiva: l'AI on-device come fondamento dellesperienza PC, nuovi design hardware orientati a efficienza, riparabilità e sostenibilità, e piattaforme di gioco sempre più orientate alle preferenze odierne dell'utenza.