Lenny Kravitz diventa un villain in 007 First Light: svelato il trailer ai TGA 2025

Lenny Kravitz debutta come villain in 007 First Light nelle vesti di Bawma, un potente trafficante del mercato nero. Il nuovo trailer mostra il suo carisma minaccioso e introduce la città di Aleph. Il gioco di IO Interactive arriverà il 27 marzo 2026 su PC e console, ed è tra i più attesi del nuovo anno

Durante la serata dei The Game Awards sono emerse nuove informazioni su 007 First Light, l'atteso gioco di IO Interactive che esplorerà le origini dell'agente segreto più famoso del mondo. Il nuovo trailer ha confermato una presenza inattesa ma già oggetto di indiscrezioni: Lenny Kravitz, musicista e attore noto per The Hunger Games, interpreterà il principale villain del gioco, un personaggio creato appositamente per questa avventura.

Kravitz dà volto e voce a Bawma, descritto come "il più grande trafficante del mercato nero dell'emisfero occidentale". Carismatico, imprevedibile e incredibilmente pericoloso, Bawma è un antagonista che sembra incarnare perfettamente il tono moderno e sofisticato che IO Interactive sta imprimendo alla serie.

Nel trailer, il personaggio pronuncia un breve discorso in cui definisce la città di Aleph come un'estensione del suo stesso essere, rivelando un ego smisurato e un controllo totale sui suoi affari criminali. Il filmato si chiude con un accenno alla violenza con cui gestisce chi osa tradirlo, in perfetto stile Bond.

Ulteriori dettagli su 007 First Light direttamente dai TGA 2025

Lenny Kravitz ha commentato con entusiasmo il suo coinvolgimento nel progetto, sottolineando quanto fosse stimolante interpretare un villain originale all'interno di un universo videoludico con una storia così prestigiosa.

Ha descritto Bawma come una figura complessa, dotata di potere ma anche di un background personale che lo rende più di un semplice antagonista monolitico. Secondo l'artista, portare questa energia nel mondo di 007 è stata un'esperienza "incredibile".

Nonostante il trailer sia trapelato qualche ora prima dell'annuncio ufficiale, la rivelazione ha comunque sorpreso molti fan. 007 First Light arriverà il 27 marzo 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC, e rientra tra i candidati per il premio di Most Anticipated Game dell'anno.

La stampa specializzata ha già avuto modo di osservare il progetto più da vicino, descrivendolo come un titolo che supera di molto l'eredità di Hitman, grazie a una struttura "viva" e flessibile, pensata per rendere ogni missione un'esperienza unica.