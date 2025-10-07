Lego Game Boy completamente funzionante, presto disponibile il kit con l'elettronica

La modder australiana Natalie the Nerd ha trasformato il set Lego Game Boy in una console funzionante capace di avviare giochi originali come Tetris e Pokémon Red. Il progetto utilizza componenti autentici del Game Boy e conserva tutti i 421 pezzi del kit Lego. Presto disponibili per tutti i componenti elettronici utilizzati

Quando Nintendo e The Lego Group hanno annunciato la replica Lego Game Boy, la maggior parte degli acquirenti si è concentrata su come esporre al meglio il dettagliato modellino. Discorso che non si estende alla modder australiana Natalie The Nerd la quale, invece, ne ha fatto un modello perfettamente funzionante dell'originale Game Boy capace di eseguire Tetris e Pokémon Rosso.

Il set Lego Game Boy, composto da 421 pezzi, nasce come semplice tributo estetico alla console portatile di Nintendo. Ma Natalie, fondatrice del Modded Game Boy Club, ha deciso di spingersi oltre costruendo un circuito stampato personalizzato in grado di adattarsi perfettamente al modello Lego, senza rinunciare a nessun componente del kit originale.

A differenza dei tanti software clone basati su emulazione o su hardware FPGA come, il Lego Game Boy modificato utilizza componenti autentici Nintendo, ricavati da un Game Boy Pocket, notoriamente più compatto e reperibile. Il risultato è un dispositivo che funziona in modo identico a una console ufficiale, pur restando completamente integrato nella scocca Lego.

Natalie ha iniziato lo sviluppo del prototipo prima della disponibilità ufficiale del set, sfruttando le misure pubblicate online per stimare con precisione le dimensioni della scheda. Il modello Lego includeva già pulsanti cliccabili, slider per il volume e aperture per schermo e cartucce, elementi che hanno reso il progetto tecnicamente possibile.

Un breve video pubblicato sul suo blog mostra il Lego Game Boy accendersi e caricare Tetris, con successivi scatti che lo immortalano mentre esegue la suddetta versione di Pokémon. Dettagli su prezzo e data di disponibilità del kit per modder e appassionati Lego non sono ancora noti, ma Natalie ha confermato che rilascerà presto schemi e PCB personalizzati per chi vuole replicare l'impresa.

Già nota per le sue creazioni nel mondo delle console portatili, la modder aveva realizzato lo scorso agosto una scheda completamente trasparente per Game Boy, dimostrando una competenza tecnica che la comunità retro gaming non ha tardato a riconoscere. Con questo nuovo progetto, Natalie fonde due icone del mondo dell'intrattenimento – Lego e Nintendo – in un esperimento che potrebbe diventare un cult per collezionisti e maker.