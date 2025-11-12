Lego e Nintendo uniscono le forze per un set dedicato a The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Lego e Nintendo hanno anticipato un nuovo set dedicato a The Legend of Zelda: Ocarina of Time, che dovrebbe rappresentare il duello finale tra Link e Ganon. Secondo i rumor, il diorama da 1003 pezzi uscirà il 1° marzo 2026

Lego e Nintendo hanno ufficialmente anticipato il prossimo grande set ispirato alla saga di The Legend of Zelda, e tutto indica che sarà dedicato a Ocarina of Time, uno dei capitoli più iconici e amati della serie. L'annuncio è arrivato tramite un teaser video pubblicato sui canali social di entrambe le aziende, in cui si intravedono alcuni dettagli che lasciano poco spazio ai dubbi.

Nel video, si vede una minifigure di Link nel suo classico abbigliamento verde, accompagnato dalla fata Navi che fluttua al suo fianco. Sullo sfondo, tra fiamme e ombre, si distingue la figura minacciosa di Ganon, mentre una Zelda in lontananza appare sfocata dietro di lui.

La frase che accompagna il teaser, "Do you realise who youre dealing with?", sembra un chiaro riferimento al confronto finale tra Link e il Signore del Male, scena che conclude Ocarina of Time.

Do you realize who you're dealing with?
#LEGOTheLegendofZelda

Le indiscrezioni sul set Lego a tema The Legend of Zelda

Secondo indiscrezioni riportate da BrickTap su Reddit, il set potrebbe essere un diorama del duello con Ganondorf, composto da 1003 pezzi e previsto per il 1° marzo 2026. Anche se Lego e Nintendo non hanno ancora confermato i dettagli ufficiali, il teaser suggerisce fortemente che questa sarà la tematica principale del set.

Si tratterebbe del secondo set Lego dedicato a The Legend of Zelda, dopo il successo dello scorso anno con il Grande Albero Deku, che combinava elementi tratti sia da Ocarina of Time che da Breath of the Wild. Questa collaborazione fa parte di una più ampia strategia di Nintendo volta a espandere i propri universi videoludici nel mondo fisico attraverso Lego.

Nel corso del 2025, infatti, le due aziende hanno già lanciato il Lego Game Boy, accompagnato da un trailer nostalgico che ricreava la celebre pubblicità "Robot" del 1989. Inoltre, è in arrivo una collezione di set Pokémon nel 2026, mentre una collaborazione con Animal Crossing: New Horizons permetterà ai giocatori di decorare le proprie case virtuali con mobili in stile Lego.