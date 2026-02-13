Legacy of Kain: Defiance Remastered annunciato insieme ad Ascendance, nuovo capitolo

Crystal Dynamics ha annunciato Legacy of Kain: Defiance Remastered e il nuovo Legacy of Kain: Ascendance, primo capitolo inedito dopo 23 anni. Il remaster uscirà il 3 marzo 2026, mentre il prequel 2D arriverà il 31 marzo

Dopo oltre vent'anni di silenzio creativo, Crystal Dynamics ha annunciato il ritorno della saga di Legacy of Kain con ben due progetti in arrivo nel 2026. Durante lo State of Play di PlayStation e con un comunicato successivo, lo studio ha svelato Legacy of Kain: Defiance Remastered e l'inedito Legacy of Kain: Ascendance, riaccendendo l'entusiasmo dei fan storici.

Il primo titolo, Defiance Remastered, sarà disponibile dal 3 marzo 2026 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store). Si tratta della versione rimasterizzata dell'action-adventure del 2003 Legacy of Kain: Defiance, con miglioramenti grafici in HD, nuovi modelli dei personaggi, texture aggiornate e ambientazioni riviste.

Sarà possibile alternare in tempo reale tra presentazione classica e moderna, oltre a scegliere tra telecamera fissa originale o una nuova visuale in terza persona. Tra i contenuti extra figurano modalità foto, skin alternative, un lore reader completo, materiali inediti e livelli tagliati. Chi effettuerà il preordine riceverà skin bonus per Kain e Raziel ispirate al concept originale "Shifter".

Legacy of Kain: Defiance Remastered e non solo, annunciato anche Ascendance

La vera novità, però, è Ascendance, in uscita il 31 marzo 2026 su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC. Pubblicato da Crystal Dynamics e sviluppato da Bit Bot Media con FreakZone Games, il gioco rappresenta un audace cambio di rotta: un action platformer 2D a ritmo serrato ambientato nel mondo di Nosgoth. Definito come un prequel, il titolo esplorerà diversi momenti della timeline grazie ai viaggi temporali orchestrati da Moebius.

Ascendance mescola più stili artistici: sezioni 3D ispirate all'era PS1 accompagneranno momenti narrativi chiave, mentre sequenze animate in stile anime supporteranno gli snodi principali della trama. Sul fronte del doppiaggio, torneranno le voci storiche della serie: Simon Templeman (Kain), Michael Bell (Raziel), Anne Gunn (Ariel) e Richard Doyle (Moebius).