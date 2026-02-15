Le vendite di Square Enix sono in netto calo, ma gli utili crescono

Square Enix sta vendendo molto meno rispetto allo scorso anno ma i suoi guadagni stanno aumentando: ecco cosa dicono i risultati finanziari dell'anno fiscale in corso appena annunciati

L'industria videoludica sta attraversando una fase complicata, tra la crisi delle memorie, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e la necessità di sostenere grandi investimenti per sviluppare nuovi giochi. Molte aziende, come ad esempio Ubisoft, devono fare i conti con una situazione non certo facile. Nel frattempo, Square Enix ha comunicato nei giorni scorsi i risultati finanziari dell'anno fiscale in corso, con riferimento ai primi 9 mesi del periodo che si concluderà il 31 marzo 2026. I dati mostrano alcune criticità, ma sono accompagnati anche da buone notizie.

Cosa ha comunicato Square Enix

L'ultimo report finanziario di Square Enix conferma un calo del 13% delle vendite nette, con 1,3 miliardi di euro di entrate complessive. Il risultato rappresenta il minimo degli ultimi 5 anni per la software house che, quindi, deve fare i conti con una fase molto delicata per via di un progressivo calo delle vendite che ormai rappresenta un trend consolidato da tempo e non un caso isolato.

Da segnalare, inoltre, che le entrate dai prodotti di intrattenimento digitale (come i videogiochi) hanno rappresentato il 57% delle vendite totali (circa 760 milioni di euro) nel corso dei primi 9 mesi dell'anno fiscale. Questo dato rappresenta un calo del 24% rispetto all'anno precedente. Tale calo, secondo Square Enix, è legato alla forte riduzione dei ricavi registrata dai titoli per Smart devices and PC browser games (quindi smartphone, tablet, giochi free to play etc.) che sono stati definiti dall'azienda come "deboli".

Tra i risultati finanziari della software house, però, ci sono anche aspetti positivi. Il reddito operativo è aumentato del 39% su base annua (per circa 280 milioni di euro) con un contributo sostanziale (215 milioni di euro) da parte dei prodotti di intrattenimento digitale. Da segnalare anche un aumento del reddito ordinario, che registra un +41%, mentre l'utile netto è cresciuto quasi del 4%, arrivando a circa 150 milioni di euro. Nonostante un calo di vendite, Square Enix sta guadagnando di più rispetto allo scorso anno, grazie a un incremento dei margini e a un taglio dei costi.