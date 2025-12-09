Le riprese della Stagione 3 di Fallout inizieranno nell'estate 2026
La produzione della terza stagione di Fallout inizierà nell'estate 2026, come confermato da Jonathan Nolan. La serie punta a mantenere tempi di uscita regolari e continua a utilizzare un mix di effetti pratici e CGI per creature come i Deathclaw.di Francesco Messina pubblicata il 09 Dicembre 2025, alle 14:01 nel canale Videogames
AmazonFalloutPrime Video
La serie Fallout di Amazon Prime Video continua a espandersi e, secondo quanto dichiarato dal produttore esecutivo Jonathan Nolan, la produzione della terza stagione prenderà il via nell'estate del 2026. L'annuncio è arrivato in un'intervista rilasciata a IGN, dove Nolan era affiancato dalla co-creatrice e showrunner Geneva Robertson-Dworet. Oltre alle tempistiche della nuova stagione, i due hanno approfondito diversi elementi del secondo capitolo della serie.
Nolan ha spiegato che l'obiettivo del team è mantenere un ritmo produttivo costante, evitando le lunghe attese che caratterizzano molte serie moderne.
A suo dire, uno dei problemi più diffusi nella televisione contemporanea è proprio l'allungamento dei tempi tra una stagione e l'altra, fenomeno che rischia di raffreddare l'interesse del pubblico. Per questo motivo, il cast e la troupe stanno lavorando con l'intenzione di garantire un ritorno sugli schermi "in tempi ragionevoli", senza compromettere l'ambizione visiva dello show.
Ulteriori dettagli sulla stagione 3 di Fallout
Tra gli argomenti più discussi nell'intervista c'è stata la realizzazione dei Deathclaw, creature simbolo del franchise videoludico. Robertson-Dworet ha spiegato che la produzione ha adottato un metodo ibrido che fonde effetti pratici e CGI, una filosofia di lavoro portata avanti sin dalla prima stagione per rendere i mostri credibili e fisicamente presenti. Il team di effetti pratici ha costruito parti fondamentali dei Deathclaw che venivano mosse sul set tramite tecniche di animatronica e burattinai, mentre la computer grafica interveniva per aggiungere dettagli impossibili da realizzare manualmente.
Nolan ha sottolineato che questo equilibrio tra elementi fisici e digitali richiede un ampio coordinamento tra i reparti tecnici e creativi, ma permette agli attori di interagire con figure reali, evitando l'effetto artificiale che spesso accompagna le creature costruite interamente in CGI.
L'intervista ha toccato anche la questione della continuità narrativa con i videogiochi. L'attore Aaron Moten, che interpreta Maximus, ha rivelato recentemente che la serie non intende imporre una versione "canonica" degli eventi di Fallout: New Vegas. La storia del programma, ambientata molti anni dopo i giochi, consente una certa libertà interpretativa, lasciando aperte diverse possibilità sugli esiti degli eventi della saga videoludica. La seconda stagione di Fallout debutterà ufficialmente il 17 dicembre.
Quindi ha capito finalmente cosa ha affossato il suo Westworld.
Ci meritavamo un'ultima stagione (finale)!
