Le riprese della Stagione 3 di Fallout inizieranno nell'estate 2026

La produzione della terza stagione di Fallout inizierà nell'estate 2026, come confermato da Jonathan Nolan. La serie punta a mantenere tempi di uscita regolari e continua a utilizzare un mix di effetti pratici e CGI per creature come i Deathclaw.

La serie Fallout di Amazon Prime Video continua a espandersi e, secondo quanto dichiarato dal produttore esecutivo Jonathan Nolan, la produzione della terza stagione prenderà il via nell'estate del 2026. L'annuncio è arrivato in un'intervista rilasciata a IGN, dove Nolan era affiancato dalla co-creatrice e showrunner Geneva Robertson-Dworet. Oltre alle tempistiche della nuova stagione, i due hanno approfondito diversi elementi del secondo capitolo della serie.

Nolan ha spiegato che l'obiettivo del team è mantenere un ritmo produttivo costante, evitando le lunghe attese che caratterizzano molte serie moderne.

A suo dire, uno dei problemi più diffusi nella televisione contemporanea è proprio l'allungamento dei tempi tra una stagione e l'altra, fenomeno che rischia di raffreddare l'interesse del pubblico. Per questo motivo, il cast e la troupe stanno lavorando con l'intenzione di garantire un ritorno sugli schermi "in tempi ragionevoli", senza compromettere l'ambizione visiva dello show.

Ulteriori dettagli sulla stagione 3 di Fallout

Tra gli argomenti più discussi nell'intervista c'è stata la realizzazione dei Deathclaw, creature simbolo del franchise videoludico. Robertson-Dworet ha spiegato che la produzione ha adottato un metodo ibrido che fonde effetti pratici e CGI, una filosofia di lavoro portata avanti sin dalla prima stagione per rendere i mostri credibili e fisicamente presenti. Il team di effetti pratici ha costruito parti fondamentali dei Deathclaw che venivano mosse sul set tramite tecniche di animatronica e burattinai, mentre la computer grafica interveniva per aggiungere dettagli impossibili da realizzare manualmente.

Nolan ha sottolineato che questo equilibrio tra elementi fisici e digitali richiede un ampio coordinamento tra i reparti tecnici e creativi, ma permette agli attori di interagire con figure reali, evitando l'effetto artificiale che spesso accompagna le creature costruite interamente in CGI.

L'intervista ha toccato anche la questione della continuità narrativa con i videogiochi. L'attore Aaron Moten, che interpreta Maximus, ha rivelato recentemente che la serie non intende imporre una versione "canonica" degli eventi di Fallout: New Vegas. La storia del programma, ambientata molti anni dopo i giochi, consente una certa libertà interpretativa, lasciando aperte diverse possibilità sugli esiti degli eventi della saga videoludica. La seconda stagione di Fallout debutterà ufficialmente il 17 dicembre.