Le console next-generation potrebbero essere posticipate: la colpa è della crisi delle memorie

La crisi delle memorie e, in particolare, l'aumento di prezzo dei moduli di RAM potrebbero avere un impatto anche sul settore dei videogiochi e non solo per quanto riguarda il PC Gaming. Anche la prossima generazione di console, infatti, potrebbe dover fare i conti con questo problema. Nel frattempo, Nintendo prepara un aumento di prezzo della Switch 2 a causa dei costi delle memorie.

Le nuove console saranno posticipate?

La memoria RAM è un componente essenziale per una console, macchine che devono garantire diversi anni di longevità. L'aumento dei prezzi e le difficoltà di approvvigionamento, a causa della crisi in corso (legata principalmente al settore dell'IA), rischia di far saltare i piani dei produttori.

All'orizzonte, quindi, c'è un possibile ritardo per la nuova PlayStation 6 ma anche per la nuova generazione di console Xbox. I progetti di Sony e Microsoft dovrebbero arrivare tra il 2027 e il 2028, ma se la crisi dovesse continuare o addirittura peggiorare, ci potrebbe essere un cambio di programma.

La questione andrà monitorata con attenzione nel corso del 2026. Le stime sull'andamento dei prezzi e della disponibilità delle memorie nel corso dei prossimi mesi sono diverse. Molti analisti prevedono un sostanziale aumento dei costi e anche difficoltà di approvvigionamento per vari settori dell'industria (diverse aziende stanno già facendo scorte da tempo).

Considerando i tanti investimenti nel settore IA, il mondo del gaming su console potrebbe dover attendere. Per una nuova generazione di console, quindi, potrebbe essere necessario aspettare qualche anno in più. Nel frattempo, i prezzi delle console attuali potrebbero continuare a crescere.