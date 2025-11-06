Le carte collezionabili dell'INPS conquistano il Lucca Comics: 'Congedo Parentale' è la più rara!

Le carte collezionabili dell'INPS conquistano il Lucca Comics: 'Congedo Parentale' è la più rara!

Allo stand INPS del Lucca Comics & Games, le carte collezionabili a tema welfare come Congedo Parentale e Anti Neet sono andate esaurite in poche ore. L'iniziativa, pensata per avvicinare i giovani ai temi previdenziali, è diventata un fenomeno virale, tra ironia, curiosità e collezionismo improvvisato

di pubblicata il , alle 10:01 nel canale Videogames
 

Chi avrebbe mai immaginato di trovare l'INPS, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, tra gli stand del Lucca Comics & Games? Eppure è successo davvero. L'Ente, nel tentativo di avvicinare i più giovani ai temi del welfare e della cittadinanza attiva, ha deciso di lanciare un'iniziativa tanto curiosa quanto inaspettata: un mazzo di carte collezionabili a tema previdenziale.

Tra le carte più ambite figurano "Congedo Parentale", "Bonus Asilo Nido" e "Anti Neet", tutte ispirate a misure e concetti legati al mondo del lavoro e dei diritti sociali. L'obiettivo, dichiarato dall'Istituto, era sfruttare l'enorme popolarità del festival lucchese per dialogare con un pubblico giovane, spesso distante dalle tematiche legate alla previdenza.

Il risultato? Un successo inaspettato. Le carte sono andate letteralmente a ruba nel giro di poche ore, tanto che sui social si moltiplicano le foto dei fortunati che sono riusciti a completare il set. Qualcuno ironizza sul fatto che "Congedo Parental" sia più rara di Pikachu, ma la verità è che non se ne trovano più in giro.

Qualche critica alle carte dell'INPS comparse al Lucca Comics

Non mancano, però, le critiche. Alcuni visitatori hanno notato come la qualità artistica delle carte non sia eccezionale, ipotizzando persino l'uso dell'intelligenza artificiale nella loro realizzazione. Ciononostante, l'operazione ha riscosso curiosità e simpatia, trasformandosi in un piccolo fenomeno virale.

Dal punto di vista comunicativo, l'iniziativa si è rivelata un colpo di genio: l'INPS è riuscita a far parlare di sé in un contesto completamente nuovo, rompendo la percezione di un ente distante e burocratico. Un modo ironico ma efficace per promuovere la conoscenza dei servizi legati al welfare.

Per ora, non è prevista una seconda distribuzione delle carte: chi le ha ottenute durante il Lucca Comics possiede un piccolo pezzo di curiosa storia pop italiana. E chissà, magari tra qualche anno "Bonus Asilo Nido" o "Congedo Parentale" diventeranno davvero più rare e preziose.

I migliori sconti su Amazon oggi
-60%

Bosch Set da 34 Pezzi di punte e bit avvitamento in titanio X-Line (per legno, pietra e metallo, accessori trapano)

25.01 9.95 Compra ora
-30%

XIAOMI TV F 65, 65 pollici (165 cm),4K UHD,Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, HDR10,MEMC, Modalità Game Boost 120Hz, Controllo Vocale Alexa, 2GB+32GB, Compatibile con AirPlay

569.00 399.00 Compra ora
-33%

FRITZ!Repeater 1200 AX Edition International, Ripetitore - Wi-Fi 6 extender Dual Band con 2.400 Mbit/s (5 GHz) & 600 Mbit/s (2,4 GHz), Mesh, Access Point, 1x Gigabit LAN, Interfaccia in italiano

95.99 63.99 Compra ora
7 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
dominator8406 Novembre 2025, 10:25 #1
ne conosco uno, che ha completato il set di carte dell'INPS, si chiama Mario Rossi

ha sfruttato il bonus "pensione minima" per l'acquisto del set
Unax06 Novembre 2025, 10:33 #2
ma non era la carta pensione la più rara?
Silent Bob06 Novembre 2025, 10:49 #3
Da qualche parte, sul vecchio computer , avevo un programmino che faceva carte tipo "magic", ecco , dopo aver letto sta notizia delle carte inps nei giorni di lucca ero quasi dell'idea di tirarlo fuori e farne uno molto più "preciso" di quello che avranno fornito lì ,ma poi ho desistito
nebuk06 Novembre 2025, 11:27 #4
Manca "Gravidanza a rischio", il jolly per sparire 12 mesi di fila senza obbligo di rimanere a casa per controlli.
gd350turbo06 Novembre 2025, 11:53 #5
Originariamente inviato da: nebuk
Manca "Gravidanza a rischio", il jolly per sparire 12 mesi di fila senza obbligo di rimanere a casa per controlli.


qui da me sono sempre tutte gravidanze a rischio, quando una dice sono in cinta, di solito la rivedi dopo un paio di anni !
nebuk06 Novembre 2025, 12:13 #6
Originariamente inviato da: gd350turbo
qui da me sono sempre tutte gravidanze a rischio, quando una dice sono in cinta, di solito la rivedi dopo un paio di anni !


Da noi una collega non poteva venire a fare lavoro da ufficio in gravidanza ma prese a noleggio un camper per fare un giro in UE di un mese.
Senza contare che la incontravo sempre a giro per apericena.

Poi magari se ti rompi una gamba ed hai una lastra che lo certifica devi cmq rispettare gli orari di reperibilità per i controlli.
gd350turbo06 Novembre 2025, 12:14 #7
Originariamente inviato da: nebuk
Da noi una collega non poteva venire a fare lavoro da ufficio in gravidanza ma prese a noleggio un camper per fare un giro in UE di un mese.
Senza contare che la incontravo sempre a giro per apericena.

Poi magari se ti rompi una gamba ed hai una lastra che lo certifica devi cmq rispettare gli orari di reperibilità per i controlli.


Tutto assolutamente vero, purtroppo !

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^