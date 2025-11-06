Le carte collezionabili dell'INPS conquistano il Lucca Comics: 'Congedo Parentale' è la più rara!

Allo stand INPS del Lucca Comics & Games, le carte collezionabili a tema welfare come Congedo Parentale e Anti Neet sono andate esaurite in poche ore. L'iniziativa, pensata per avvicinare i giovani ai temi previdenziali, è diventata un fenomeno virale, tra ironia, curiosità e collezionismo improvvisato

Chi avrebbe mai immaginato di trovare l'INPS, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, tra gli stand del Lucca Comics & Games? Eppure è successo davvero. L'Ente, nel tentativo di avvicinare i più giovani ai temi del welfare e della cittadinanza attiva, ha deciso di lanciare un'iniziativa tanto curiosa quanto inaspettata: un mazzo di carte collezionabili a tema previdenziale.

Tra le carte più ambite figurano "Congedo Parentale", "Bonus Asilo Nido" e "Anti Neet", tutte ispirate a misure e concetti legati al mondo del lavoro e dei diritti sociali. L'obiettivo, dichiarato dall'Istituto, era sfruttare l'enorme popolarità del festival lucchese per dialogare con un pubblico giovane, spesso distante dalle tematiche legate alla previdenza.

Il risultato? Un successo inaspettato. Le carte sono andate letteralmente a ruba nel giro di poche ore, tanto che sui social si moltiplicano le foto dei fortunati che sono riusciti a completare il set. Qualcuno ironizza sul fatto che "Congedo Parental" sia più rara di Pikachu, ma la verità è che non se ne trovano più in giro.

Qualche critica alle carte dell'INPS comparse al Lucca Comics

Non mancano, però, le critiche. Alcuni visitatori hanno notato come la qualità artistica delle carte non sia eccezionale, ipotizzando persino l'uso dell'intelligenza artificiale nella loro realizzazione. Ciononostante, l'operazione ha riscosso curiosità e simpatia, trasformandosi in un piccolo fenomeno virale.

Dal punto di vista comunicativo, l'iniziativa si è rivelata un colpo di genio: l'INPS è riuscita a far parlare di sé in un contesto completamente nuovo, rompendo la percezione di un ente distante e burocratico. Un modo ironico ma efficace per promuovere la conoscenza dei servizi legati al welfare.

Per ora, non è prevista una seconda distribuzione delle carte: chi le ha ottenute durante il Lucca Comics possiede un piccolo pezzo di curiosa storia pop italiana. E chissà, magari tra qualche anno "Bonus Asilo Nido" o "Congedo Parentale" diventeranno davvero più rare e preziose.