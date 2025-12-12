Lara Croft torna in azione: annunciato Tomb Raider Catalyst ai TGA 2025

Ai The Game Awards 2025, tra gli annunci più attesi, è finalmente comparso Tomb Raider Catalyst, il nuovo capitolo della leggendaria saga con protagonista Lara Croft. A distanza di anni dalla conclusione della trilogia reboot, il trailer mostrato sul palco ha riportato in scena un volto familiare ma con un taglio più vicino alla tradizione della serie.

L'archeologa torna dunque sotto i riflettori in un progetto che sembra voler riconnettere la saga alle sue radici più classiche. Il filmato, completamente in CGI, mette in scena una breve ma intensa sequenza ambientata in un antico tempio. Lara, armata della sua proverbiale determinazione, discende nelle profondità della struttura alla ricerca di un misterioso artefatto o di un segreto rimasto sepolto.

Durante l'esplorazione si imbatte in un'antagonista ancora avvolta nel mistero: non viene rivelato né il suo nome né il suo ruolo, ma la tensione del confronto suggerisce che sarà una figura centrale nel nuovo arco narrativo.

Cosa si evince dal trailer di Tomb Raider Catalyst mostrato ai TGA?

L'atmosfera del trailer richiama con decisione lo spirito dei primi Tomb Raider, puntando su enigmi, pericoli e ambientazioni archeologiche ricche di fascino. Lo stile di Lara stessa sembra allontanarsi dall'approccio più introspettivo e fragile della trilogia reboot, recuperando invece la sicurezza e la fisicità che hanno reso il personaggio un'icona degli anni 90 e 2000. La sequenza prosegue con un'improvvisa fuga: il tempio comincia a crollare e Lara deve attraversare l'ambiente saltando tra piattaforme instabili e detriti, una scena che evoca l'avventura spettacolare delle origini.

Nonostante l'impatto del trailer, Tomb Raider Catalyst resta per ora avvolto dal mistero. Nessuna traccia di gameplay è stata mostrata, e gli sviluppatori non hanno ancora chiarito quali saranno le meccaniche principali, il tono complessivo o le eventuali innovazioni introdotte.

Ciò che sappiamo è che il gioco è previsto per il 2027, anche se la data esatta resta da definire. È chiaro, però, che questa nuova iterazione della saga punta a un equilibrio tra modernità e nostalgia, cercando di soddisfare le aspettative sia dei fan storici sia di un nuovo pubblico.