Lara Croft è pronta a tornare: ai TGA ci sarà l'annuncio di un nuovo gioco di Tomb Raider

È stato confermato che un annuncio sul futuro della franchise Tomb Raider avverrà ai The Game Awards dell'11 dicembre. Le voci di corridoio suggeriscono che il titolo, sviluppato da Eidos Montréal, possa essere un grande open-world action-adventure, un sequel atteso da tempo

L'attesa per l'edizione di The Game Awards dell'11 dicembre è in crescita, e l'evento promette di arricchire ulteriormente la sua lista di annunci di alto profilo con il ritorno di una delle saghe più celebri del mondo videoludico. È stata ufficialmente confermata la presenza di Tomb Raider allo show, con la promessa di uno "sguardo al futuro di uno dei franchise più iconici del gaming".

Il tweet di annuncio dei The Game Awards ha chiaramente indicato che si tratta di un evento che gli appassionati "non vorranno perdere", suggerendo che l'entità del reveal sarà significativa.

L'ultima uscita major della serie risale a Shadow of the Tomb Raider, sviluppato da Eidos Montréal e pubblicato nel 2018. Sebbene i dettagli ufficiali sul prossimo capitolo siano estremamente scarsi, le voci di corridoio e le indiscrezioni suggeriscono che il lavoro sul successore sia in corso da tempo.

Grande attesa per il nuovo gioco di Tomb Raider

Secondo le precedenti dichiarazioni dell'esperto del settore Tom Henderson (di Insider Gaming), il team di sviluppo responsabile dell'ultimo capitolo è impegnato dal 2019 in un ambizioso progetto: un grande titolo open-world action-adventure in terza persona.

Anche se non è ancora certo se il reveal riguarderà proprio questo titolo, le tempistiche sembrano allinearsi con le aspettative. Già a gennaio 2023, si vociferava che il sequel fosse "ben avviato nello sviluppo su vasta scala". Considerato il tempo trascorso dall'ultima uscita e lo stato presunto della produzione, un annuncio ufficiale sembra ormai ampiamente in ritardo e i The Game Awards rappresentano la piattaforma ideale per una presentazione globale.

L'apparizione di Lara Croft si aggiunge a un programma già fitto di anticipazioni. L'evento dell'11 dicembre vedrà anche la presentazione di nuovi progetti da parte di Neon Giant (gli sviluppatori di The Ascent), di Resident Evil Requiem, Phantom Blade Zero ed Exodus.

Ripper8910 Dicembre 2025, 16:16 #1
Spero in qualcosa di serio.
Gli ultimi capitoli avevano tanto potenziale sprecato.
aqua8410 Dicembre 2025, 17:23 #2
Link ad immagine (click per visualizzarla)
Saturn10 Dicembre 2025, 17:33 #3
Originariamente inviato da: aqua84
[...]


Link ad immagine (click per visualizzarla)

