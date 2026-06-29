La spesa per i videogiochi con supporto fisico è tornata a crescere negli USA: è merito della Switch 2

Il lancio della Switch 2 ha portato a un aumento della spesa per i giochi fisici che registrano una piccola crescita dopo quasi due decenni di cali. Il dato in questione considerato come una "anomalia temporanea" dagli analisti

Il mondo dei videogiochi punta, sempre di più, sulla distribuzione digitale dei giochi, con le copie fisiche che diventano sempre più rare. Un nuovo studio, però, ha evidenziato una piccola inversione di tendenza nel corso degli ultimi mesi.

Negli Stati Uniti, infatti, dopo un calo costante, iniziato nel 2009, la spesa per i giochi fisici è tornata a crescere, anche se di poco. La causa principale è stata la Nintendo Switch 2, console alle prese con gli effetti della crisi delle memorie che ha portato a un aumento del prezzo.

Considerando tutte le piattaforme, i ricavi complessivi legati alla vendita di giochi con supporto fisico sono stati pari a 1,6 miliardi di dollari con un incremento del 3% rispetto ai 12 mesi precedenti (il periodo di riferimento è giugno 2025 - maggio 2026).

Secondo Mat Piscatella, direttore senior e analista del settore videogiochi di Circana, si tratta di una situazione temporanea e non di una vera e propria inversione di tendenza.

La crescita, riferita al solo mercato americano, è legata al lancio della Switch 2 mentre le altre piattaforme continuano a far registrare cali in doppia cifra. La situazione che si è creata, quindi, viene definita come una "anomalia temporanea".

Per Piscatella, il calo continuerà fino a quando i produttori, semplicemente, abbandoneranno il supporto fisico e punteranno su una distribuzione esclusivamente digitale. I dati dei prossimi mesi chiariranno se il trend è destinato a continuare o se, come sottolineato dall'analista, si tratta solo di un'anomalia dovuta al lancio della Switch 2.