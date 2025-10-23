La serie Assetto Corsa celebra 20 milioni di giocatori: 'Crescita oltre ogni aspettativa'

Durante il SimRacing Expo 2025 di Dortmund, Marco Massarutto ha rivelato che il franchise Assetto Corsa ha superato quota 20 milioni di utenti unici dal lancio del primo capitolo nel 2013, testimoniando la trasformazione della serie da prodotto di nicchia a fenomeno globale

La serie sviluppata da Kunos Simulazioni ha raggiunto un traguardo importante che testimonia la crescita costante del brand nel panorama delle simulazioni di guida. Durante l'evento, il co-fondatore Marco Massarutto ha confermato che dal debutto del primo capitolo in accesso anticipato sono stati registrati oltre 20 milioni di utenti unici, un risultato che lo stesso dirigente ha definito straordinario considerando la natura altamente tecnica del prodotto.

Le dichiarazioni dal palco del SimRacing Expo hanno evidenziato come le aspettative iniziali siano state ampiamente superate: la simulazione realistica, tradizionalmente considerata un prodotto di nicchia per appassionati con competenze specifiche, ha dimostrato di poter attrarre un pubblico ben più vasto di quanto previsto dagli sviluppatori stessi. Un successo che sembra derivare da una combinazione di fattori tecnici e relazionali che hanno caratterizzato l'intero percorso del franchise.

L'amministratore delegato del team ha sottolineato a Dortmund come il risultato non possa essere attribuito esclusivamente alla qualità della simulazione fisica, della grafica o del comparto audio. La ricetta vincente risiede nell'approccio complessivo dello studio, che ha saputo costruire un rapporto solido con la community basato sulla fiducia reciproca. Gli sviluppatori hanno mantenuto costante il dialogo con gli appassionati, ascoltando feedback e richieste per modellare l'evoluzione della serie secondo le aspettative dei sim racer.

Il sim racing non è più una nicchia, e questo è merito anche di Kunos Simulazioni

Durante la presentazione è emerso un aspetto centrale della filosofia Kunos: il team sviluppa simulatori in qualità di sviluppatori professionisti, ma mantiene sempre la prospettiva degli appassionati. Ogni membro del gruppo conosce le sfide della creazione di un simulatore, ma allo stesso tempo comprende perfettamente cosa cerca un pilota virtuale quando si siede davanti al volante. La doppia natura dello studio rappresenta un elemento distintivo che ha permesso di mantenere coerenza e autenticità durante l'intero ciclo di vita del franchise.

Il momento attuale viene comunque descritto come particolarmente favorevole per gli appassionati di sim racing. L'ecosistema costruito attorno alla serie continua ad ampliarsi grazie al supporto attivo della community, che attraverso le modifiche ha ampliato notevolmente i contenuti disponibili. La capacità del motore di gestire contenuti creati dagli utenti ha trasformato Assetto Corsa in una piattaforma modulare capace di adattarsi a molteplici esigenze.

L'annuncio del traguardo dei 20 milioni di utenti è arrivato insieme alla presentazione di due progetti paralleli che espandono ulteriormente l'universo della serie. Assetto Corsa Rally, sviluppato da Supernova Games Studio con supporto tecnico di Kunos Simulazioni, debutterà in accesso anticipato su Steam il 13 novembre, offrendo nella sua prima release di accesso anticipato dieci vetture iconiche e quattro prove speciali distribuite su 33 chilometri di tracciati scansionati con tecnologia laser in Galles e Alsazia.

Parallelamente, lo sviluppo di Assetto Corsa EVO procede attraverso il programma di accesso anticipato lanciato nel gennaio 2025. L'aggiornamento v0.4, previsto per novembre, introdurrà nove nuove vetture e tre circuiti aggiuntivi: il ritorno del Nürburgring in tutte le sue configurazioni (Nordschleife, GP, layout 24 ore e Touristenfarthen), il debutto di Road Atlanta e l'arrivo di Oulton Park con i layout International e Foster. Il team sta lavorando per integrare costantemente i suggerimenti della community durante la fase di sviluppo preliminare, mantenendo l'impegno verso standard qualitativi elevati.

Le parole di Massarutto hanno evidenziato come la crescita del franchise abbia raggiunto ritmi inattesi. L'entusiasmo generato dall'arrivo di EVO e dall'annuncio di Rally ha portato nuovi utenti verso l'ecosistema della serie, superando ampiamente le proiezioni interne dello studio. Il catalogo complessivo della serie, che include anche Assetto Corsa Competizione dedicato alle competizioni GT, ha saputo coprire diverse esigenze del pubblico appassionato di simulazioni di guida, creando un ecosistema variegato ma coerente dal punto di vista tecnico e concettuale.