La roadmap 2026 di World of Warcraft svelata allo State of Azeroth: Midnight confermata per il 2 marzo

Blizzard ha delineato il futuro di Azeroth durante l'ultimo evento di presentazione, in cui ha confermato l'uscita del prossimo capitolo della saga per l'inizio di marzo e ha svelato piani ambiziosi per il sistema di Housing e i contenuti endgame che accompagneranno i giocatori per tutto il 2026

Lo State of Azeroth trasmesso il 29 gennaio ha sciolto le riserve sul calendario delle uscite per il 2026, confermando che World of Warcraft: Midnight sarà disponibile globalmente dal 2 marzo. Si tratta del secondo capitolo della Worldsoul Saga, focalizzato narrativamente sullo scontro tra le forze della Luce e quelle del Vuoto. L'espansione introdurrà quattro nuove zone, porterà il livello massimo a 90 e vedrà i giocatori allearsi con gli Haranir, oltre a sbloccare la nuova specializzazione "Devourer" per i Cacciatori di Demoni, accessibile anche agli Elfi del Vuoto.

Il team di sviluppo ha illustrato con precisione la cadenza dei contenuti post-lancio. Poco dopo l'uscita dell'espansione, l'aggiornamento 12.0.5 introdurrà le Incursioni del Vuoto, eventi dinamici globali pensati per coinvolgere i giocatori nell'open world, affiancati da una modalità PvP decisamente peculiare: una "Prop Hunt" ambientata a Silvermoon, dove una squadra dovrà mimetizzarsi nell'ambiente trasformandosi in oggetti inanimati per sfuggire agli avversari.

Ci sono novità anche per quanto riguarda l'evoluzione delle attività per giocatore singolo e piccoli gruppi. I Delve, introdotti con successo in The War Within, subiranno una trasformazione con la patch 12.1.5 grazie all'introduzione dei Labyrinths: esperienze estese e complesse, ispirate alla struttura dei mega-dungeon ma pensate per essere affrontate con la flessibilità tipica delle spedizioni in solitaria o in piccoli gruppi. Già al lancio, i giocatori potranno contare su 11 nuovi Delve e un nuovo compagno di avventura. World of Warcraft nel 2026, fra sistema di Alloggi e molto altro

Un segmento rilevante della presentazione ha riguardato il sistema di Housing, che ha registrato numeri sorprendenti durante la fase di accesso anticipato: oltre 4 milioni di ore di utilizzo cumulativo. Per supportare tale entusiasmo, sono stati annunciati strumenti di gestione avanzata, tra cui la possibilità di raggruppare oggetti per spostamenti simultanei, funzioni di copia-incolla complesse e un atteso sistema di importazione ed esportazione dei layout. Sarà inoltre possibile posizionare le proprie cavalcature e mascotte sia all'interno che all'esterno delle abitazioni.

Sul fronte di Classic, il 2026 vedrà l'arrivo della patch "Escalation" per Mists of Pandaria. L'aggiornamento includerà una nuova campagna di missioni, il ritorno della Gilda dei Combattenti e l'evento Battlefield: Barrens. Sono previsti inoltre nuovi Scenari ed Heroic Scenari, mentre contenuti iconici come l'Assedio di Orgrimmar e l'Isola Senza Tempo arriveranno più avanti nel corso dell'anno.

L'ecosistema PvE di Midnight si arricchirà con la Stagione 1, che aprirà le porte del raid "Voidspire" da sei boss e del mini-raid "Dreamrift", composto da un unico scontro. La rotazione delle Mitiche+ includerà quattro nuovi dungeon e quattro ritorni dal passato, mentre il PvP vedrà l'aggiunta del campo di battaglia Slayer's Rise. Holly Longdale, produttore esecutivo, ha concluso l'evento accennando alla BlizzCon 2026, definendola un appuntamento "da non perdere" che porrà le basi delle novità più succulente di Blizzard per il 2027 e oltre.