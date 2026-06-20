La PS6 si farà attendere: il lancio potrebbe essere stato posticipato ancora

La crisi delle memorie sta avendo un impatto importante sui piani di Sony in vista del lancio della PS6: la console potrebbe essere stata posticipata ancora, con il lancio che potrebbe avvenire nel 2028 o nel 2029

Il periodo di uscita della PS6 è diventato un vero e proprio mistero, con la stessa Sony che non avrebbe le idee chiare. Tutto ruota intorno alla crisi delle memorie. Con l'aumento del costo dei componenti, infatti, per la casa nipponica è difficile trovare il giusto equilibrio tra prestazione e prezzo della console e anche ottenere forniture sufficienti di memorie per avviare la produzione.

Sulla base di questi elementi, il lancio della PS6 potrebbe essere rimandato. In particolare, la console potrebbe arrivare sul mercato non prima del 2028 con un lancio nel 2029 che non può essere escluso.

Lancio posticipato al 2029 per la console di Sony?

A fornirci un quadro aggiornato della situazione è Embracer Group, azienda che controlla diversi studi di sviluppo e che, nel suo report annuale, ha fornito alcuni dettagli sul lancio della PS6.

Secondo quanto riportato da Embracer Group, infatti, in questo momento: "alcuni analisti ritengono che Sony stia valutando la possibilità di posticipare il debutto della sua prossima console PlayStation dal 2027 al 2028 o addirittura al 2029".

È improbabile che Sony abbia fornito aggiornamenti diretti a Embracer Group che potrebbe fare riferimento a diversi report di analisti di settore che, già nei mesi scorsi, hanno evidenziato i problemi dell'azienda.

L'industria sembra concordare sul fatto che il debutto della PS6 non sia imminente e che, quindi, sarà necessario attendere ancora un bel po' prima del debutto della nuova console. Molti studi di sviluppo dovranno riadeguare i piani di lancio dei loro prodotti.