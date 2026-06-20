La PS6 si farà attendere: il lancio potrebbe essere stato posticipato ancora
La crisi delle memorie sta avendo un impatto importante sui piani di Sony in vista del lancio della PS6: la console potrebbe essere stata posticipata ancora, con il lancio che potrebbe avvenire nel 2028 o nel 2029di Davide Raia pubblicata il 20 Giugno 2026, alle 12:59 nel canale Videogames
PlaystationSony
Il periodo di uscita della PS6 è diventato un vero e proprio mistero, con la stessa Sony che non avrebbe le idee chiare. Tutto ruota intorno alla crisi delle memorie. Con l'aumento del costo dei componenti, infatti, per la casa nipponica è difficile trovare il giusto equilibrio tra prestazione e prezzo della console e anche ottenere forniture sufficienti di memorie per avviare la produzione.
Sulla base di questi elementi, il lancio della PS6 potrebbe essere rimandato. In particolare, la console potrebbe arrivare sul mercato non prima del 2028 con un lancio nel 2029 che non può essere escluso.
Lancio posticipato al 2029 per la console di Sony?
A fornirci un quadro aggiornato della situazione è Embracer Group, azienda che controlla diversi studi di sviluppo e che, nel suo report annuale, ha fornito alcuni dettagli sul lancio della PS6.
Secondo quanto riportato da Embracer Group, infatti, in questo momento: "alcuni analisti ritengono che Sony stia valutando la possibilità di posticipare il debutto della sua prossima console PlayStation dal 2027 al 2028 o addirittura al 2029".
È improbabile che Sony abbia fornito aggiornamenti diretti a Embracer Group che potrebbe fare riferimento a diversi report di analisti di settore che, già nei mesi scorsi, hanno evidenziato i problemi dell'azienda.
L'industria sembra concordare sul fatto che il debutto della PS6 non sia imminente e che, quindi, sarà necessario attendere ancora un bel po' prima del debutto della nuova console. Molti studi di sviluppo dovranno riadeguare i piani di lancio dei loro prodotti.
15 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
-riporta Novembre 2020
-Ogni 7 anni esce una nuova generazione di console.
Novembre 2027 ,sarebbero 7 anni per la PS5.
Questo significa che se la nuova console uscisse, come riporta l'articolo,
nel 2028 (non specificate il mese) il presunto ritardo sarebbe di qualche mese!
Addirittura nell'articolo si parla di 2027 come data ancora possibile.
Quindi di cosa stiamo parlando?
Rendetevi conto giornalisti o quello che diamine siete
delle cazzate che sparate a mo' di locomotiva.
-riporta Novembre 2020
-Ogni 7 anni esce una nuova generazione di console.
Novembre 2027 ,sarebbero 7 anni per la PS5.
Questo significa che se la nuova console uscisse, come riporta l'articolo,
nel 2028 (non specificate il mese) il presunto ritardo sarebbe di qualche mese!
Addirittura nell'articolo si parla di 2027 come data ancora possibile.
Quindi di cosa stiamo parlando?
Rendetevi conto giornalisti o quello che diamine siete
delle cazzate che sparate a mo' di locomotiva.
La finestra di lancio è sempre Novembre con forse un eccezione che mi pare fu PS3 che ritardò in Europa non ricordo più per quale motivo.
Quindi se parlano di 2028 è probabilmente Novembre 2028 che significa sostanzialmente un anno.
Il problema è che la data che sembra e ripeto sembra perché son voci non confermate è che si vada addirittura a Novembre 2029 per via dei costi spropositati di memorie sia di archiviazione che RAM.
Quindi se parlano di 2028 è probabilmente Novembre 2028 che significa sostanzialmente un anno.
Il problema è che la data che sembra e ripeto sembra perché son voci non confermate è che si vada addirittura a Novembre 2029 per via dei costi spropositati di memorie sia di archiviazione che RAM.
si vabè 2029...a parte che forse sarebbe meglio per l'utenza
ma penso che in sony
l'avranno già progettata e quindi avranno scelto il soc e avranno chiesto ad amd la disponibilità.
Che fanno rinviano cosi esce nel 2029 con hw vecchio?
ma penso che in sony
l'avranno già progettata e quindi avranno scelto il soc e avranno chiesto ad amd la disponibilità.
Che fanno rinviano cosi esce nel 2029 con hw vecchio?
Perché la steam machine non era ugualmente già sostanzialmente pronta e la stessa cosa per i vari steamdeck e simili?
Eppure quel poco che c'è ha prezzi praticamente irricevibili e le vendite sono sparite. Francamente non mi stupirei se decidessero di rimandare e scegliere un altro SOC tanto se devono metterla sul mercato a prezzi che non vende la rimessa sarebbe ancora maggiore.
E tsmc che.alza i prezzin ogni trimestre
TSMC produce chip DRAM ?
A TSMC le alternative ci sono, ai sudkoreani invece no.
A TSMC le alternative ci sono, ai sudkoreani invece no.
Davvero non sai cosa produce e TSMC? Cioè ormai tutt producono da lei i soc
Ci sono tanti produttori di memoria al mondo pensa che samsung per i suoi smartphone compra le ram tutte da terzi
Chip DRAM ho detto
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