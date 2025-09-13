La PS6 sarà più potente del previsto: ecco le ultime sulla APU Orion

La PS6 vuole sorprendere e grazie alla nuova APU Orion di AMD sarà più potente del previsto: l'obiettivo è il gaming in 4K a 60 fps senza ricorrere a sistemi di upscaling con AI

Nonostante il debutto non è imminente, la PlayStation 6 continua a essere al centro di rumor e indiscrezioni, soprattutto per quanto riguarda le specifiche tecniche e leffettiva potenza della console. Anche per la prossima generazione di console, Sony si affiderà ad AMD che metterà a disposizione una APU semi-custom. A produrre questo componente sarà TSMC, riferimento assoluto del settore dei chip, utilizzando un processo produttivo a 3 nm. Gli ultimi rumor evidenziano le potenzialità della nuova APU e, quindi, della futura PS6.

Più potenza del previsto per PS6?

A fornire nuove indiscrezioni sulla PlayStation 6 è Moores Law is Dead. La nuova APU Orion sarà costituita da un die monolitico da 280 mm quadrati e potrà contare su un TDP di 160 W (quindi inferiore agli oltre 200 W di PS5 Pro).

La CPU sarà composta da 8 core Zen 6C (di cui uno disabilitato) e 2 core Zen 6 LP per la gestione del sistema operativo. La GPU sarà composta da 54 core con architettura RDNA 5. La VRAM sarà GDDR7 da 32 Gbps e memory bus a 160 bit.

Al netto delle singole specifiche, tutte da verificare nel corso dei prossimi mesi, la PS6 dovrebbe essere in grado di gestire il 4K a 60 FPS con i titoli più recenti. Ricorrendo a un sistema di upscaling AI, essenziale per il gaming ad alto frame rate, sarà possibile spingersi fino al 4K a 120 FPS. Ricordiamo che la console sarà disponibile con lettore di dischi rimovibile.

https://youtu.be/mmAX6XFQsA8

Le prestazioni reali andranno verificate, come sempre, dopo il lancio. Il salto prestazionale rispetto alla PS5 e anche alla PS5 Pro sarà sensibile. La nuova console di Sony sarà una macchina moderna e utilizzerà hardware di nuova generazione, pensato per garantire prestazioni elevate (anche grazie allupscaling) per molti anni.

Il salto generazionale, però, potrebbe essere accompagnato anche da un sostanziale incremento di prezzo. Maggiori dettagli arriveranno nei prossimi mesi. Il lancio della console è previsto per il 2027, in concomitanza con larrivo della nuova Xbox.