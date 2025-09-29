La PS5 Slim con SSD più piccolo si mostra in un primo teardown con diverse novità

Sony ha da poco aggiornato la PS5 Slim con una revisione hardware che ha suscitato non poche polemiche a causa della riduzione della capacità dell'SSD, arrivata senza una riduzione di prezzo. Il listino della nuova versione, infatti, non cambia con la Digital che costa 499 euro, mentre la versione con disco costa 549 euro. Un primo teardown ci permette di dare uno sguardo all'interno della console.

Le novità della nuova PS5 Slim

La revisione hardware di Sony sta facendo parlare quasi esclusivamente per via della riduzione della capacità di archiviazione dell'SSD (non dovrebbero esserci modifiche per quanto riguarda la velocità di lettura e scrittura). Questa riduzione è significativa in quanto si passa da 1 TB a 825 GB. Lo spazio effettivamente disponibile, però, è di circa 650 GB, per via del software preinstallato.

Ci sono, però, anche altre modifiche, come evidenziato dal teardown di Austin Evans, proposto nel video che trovate più sotto. Sony ha optato per l'inserimento di tre moduli NAND per lo storage, in sostituzione dei due utilizzati in precedenza. Da segnalare anche la rimozione della finiture lucida, per puntare su una scocca opaca. È stato rivisto anche il sistema di raffreddamento a metallo liquido.

Sarà necessario attendere test più approfonditi per valutare la presenza di apprezzabili differenze (in termini di temperature di esercizio ad esempio) rispetto alla versione precedente della console. Di certo, per i prossimi giorni si continuerà a parlare della scelta di Sony di ridurre lo spazio di archiviazione effettivamente disponibile per gli utenti. Questa scelta, anche se non impatterà le prestazioni, potrebbe peggiorare l'esperienza utente, limitando i contenuti installabili.