La PS5 Pro sta registrando buoni risultati, almeno negli USA

Il possibile ritardo della PS6, dovuto alla crisi delle memorie, riaccende l'attenzione sull'attuale stato delle vendite della PS5 e, in particolare, della PS5 Pro. La top di gamma della famiglia di console di Sony, criticata in passato soprattutto per il prezzo, continua a registrare buoni risultati commerciali anche se le vendite sono, naturalmente, inferiori rispetto agli altri modelli della gamma.

Quanto vende la PS5 Pro?

Sony non pubblica dati ufficiali sull'andamento delle vendite della PS5 Pro. Per questo motivo è necessario affidarsi a fonti esterne. Una di queste è Mat Piscatella, analista di Circana, che ha fornito alcune informazioni sulla console in relazione al mercato USA.

Secondo quanto rivelato dall'analista, il 49% delle PS5 vendute negli USA (e il 66% delle Xbox) nel corso del 2025 sono prive del lettore per dischi. Per quanto riguarda la PS5 Pro, invece, la console ha rappresentato il 13% del totale delle vendite di PS5. Un altro dato fornito riguarda PlayStation Portal che è posseduto dal 7% degli utenti PS5.

Il dato più interessante riguarda proprio la PS5 Pro che ha una quota superiore al 10% del totale delle vendite delle console Sony, almeno per quanto riguarda il mercato americano. Per la casa nipponica è un buon risultato anche se, soprattutto per massimizzare i margini derivanti dalla vendita di hardware, l'obiettivo futuro è, senza dubbio, quello di incrementare tale quota, magari arrivando al 20%.

Con un prolungamento del ciclo di vita della PS5, Sony potrebbe avviare iniziative per spingere gli utenti PS5 a fare l'upgrade e passare alla versione Pro, magari lanciando bundle dedicati con giochi di grande richiamo.