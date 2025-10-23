La PS5 continua a vendere bene: la console ha raggiunto un nuovo traguardo
La PS5 continua a vendere bene ed è riuscita a superare la PS3 negli USA: considerando i dati globali, la console di Sony potrebbe non essere in grado di raggiungere la PS4.di Davide Raia pubblicata il 23 Ottobre 2025, alle 20:29 nel canale Videogames
Sono bastati circa cinque anni alla PlayStation 5 per superare la PlayStation 3 in termini di unità vendute, almeno per quanto riguarda il mercato statunitense. Il sorpasso non è certo una sorpresa visto che la console di Sony ha superato nettamente la concorrenza delle Xbox Series S e X. Il dato è stato confermato dall'analista Mat Piscatella di Circana che ha evidenziato come il sorpasso sia avvenuto nel corso del mese di settembre, senza però comunicare ulteriori dati.
Continua la crescita della PS5
Nonostante un lancio difficile (legato ai ben noti problemi di disponibilità in epoca COVID), PS5 si è ritagliata uno spazio da protagonista del mercato, registrando l'arrivo delle versioni Slim, recentemente aggiornata con una riduzione dello spazio di archiviazione, e della discussa variante Pro (anch'essa aggiornata). Il sorpasso alla PS3 negli USA (come nel resto del mondo) era inevitabile. Il prossimo obiettivo è la PS4, mentre i risultati di PS2 sono praticamente irraggiungibili.
Lo scorso mese di agosto, Sony ha confermato che la PlayStation 5 ha superato quota 80 milioni di unità vendute, mantenendo un ritmo simile a quello della PS4 che, a fine carriera, ha totalizzato 113 milioni di unità (per la PS3, invece, le vendite si sono fermate a circa 87 milioni). La PS2 è su un altro pianeta con le sue 160 milioni di unità vendute in tutto il mondo, considerando le diverse varianti realizzate.
La PS5 potrebbe non essere in grado di raggiungere la PS4 per via di molteplici fattori, come il prezzo elevato e i tanti rumor sulla nuova PS6 che potrebbe essere distante appena un paio di anni. Nel corso del prossimo mese di novembre, Sony, in occasione della prossima trimestrale, dovrebbe aggiornare i dati di vendita della sua console.
