La nuova Xbox sarà un vero PC Windows e potrebbe essere pronta prima del previsto
La nuova Xbox potrebbe essere pronta già nel corso del 2027 e dovrebbe essere un vero e proprio PC Windows: ecco le ultime sul progetto attualmente in fase di sviluppo, ma sempre più vicino al debuttodi Davide Raia pubblicata il 10 Febbraio 2026, alle 08:11 nel canale Videogames
Xbox
Il futuro della nuova generazione di Xbox diventa sempre più chiaro. Il progetto è ormai entrato in una fase avanzata di sviluppo, anche grazie alla collaborazione con AMD per la realizzazione del chip che sarà alla base del progetto. Le tempistiche di lancio, però, non sono ancora certe, anche a causa della crisi delle memorie che, ricordiamo, ha costretto Valve a posticipare il lancio della Steam Machine.
La nuova Xbox già nel 2027?
Lisa Su, CEO di AMD, ha confermato che lo sviluppo del chip che sarà alla base del nuovo progetto di Microsoft continua con l'obiettivo di renderlo disponibile per il lancio nel 2027. Secondo un nuovo report, però, Microsoft non è ancora certa delle tempistiche anche se l'idea è quella di riuscire a completare il progetto entro il 2027. Attualmente, il 2027 sarebbe il "best case scenario" per la nuova Xbox.
Secondo le prime informazioni, e come fatto intuire anche da Epic Games, la console sarà un vero e proprio PC Windows con una modalità Xbox in grado di rendere la macchina una console, ma con la possibilità di passare a una versione completa di Windows 11 in qualsiasi momento. La nuova Xbox, inoltre, potrà scaricare giochi anche da altri store per PC, come Steam e Epic Games Store. L'idea di base è, quindi, quella di un'evoluzione di quanto visto con Xbox ROG Ally.
Microsoft realizzerà una sua versione della nuova Xbox ma altri OEM, come ASUS e Lenovo, giusto per citare i due partner più realistici dell'azienda americana, potranno realizzare una loro versione, intervenendo sull'hardware e sul prezzo finale.
Per il lancio sarà, però, necessario affrontare la crisi delle memorie e poter contare su una fornitura sufficiente di componenti, con prezzi accessibili per non influenzare in misura eccessiva il prezzo finale della nuova Xbox. Maggiori dettagli in merito potrebbero arrivare nelle prossime settimane.
17 Commenti
Ma boh..
Stessa cosa della steam machine tempo addietro.. questa però con windows.
Cioè, non fanno più una console. Prendono un PC con windows e ci mettono il software "XBOX MODE".
A sto punto posso farlo pure per i fattacci miei con un PC che mi sono assemblato..
Sta a capire adesso come fanno a far costare 500-600 euro tutto quanto..
Perchè se la console mi costa 1500 euro diventa un problemuccio.


Impossibile che costi poco ... già la steam machine è slittata per via del maggior costo di produzione (e ancora non si sa a quanto verrà venduta), la nuova xbox non sarà da meno.
E se fai una console da vendere su scala mondiale è un problemone..
Perchè la console ha sempre avuto un prezzo "popolare" anche per il genitore che deve prenderla per il figlio.
Se il prezzo raddoppia o peggio è chiaro che l'impatto sulle vendite sarà devastante perchè tantissima clientela rivolgerà lo sguardo altrove.
Altra questione importante:
un punto fermo molto importante delle console è anche la configurazione hardware fissa e definita che tale resta per tutta la vita utile del prodotto, cosa che ha un peso notevole su produzione ed ottimizzazione dei titoli dedicati.
Non so se qui si vuole fare una config fissa e definita o lasciare campo libero.. perchè anche questo sarebbe elemento destabilizzante
Il ciclo di sviluppo ora è :
- Fai roba con unreal.
- Compila.
- applica fsr e/o framegen Q.B. per raggiungere i 30fps.
- Incassa.





dopo l'ultimo punto mancano le 600 patch per sistemare i bug di codice scritto con IA
*





plausibilmente penso che il soc in cantiere serve appunto per la Xbox/PC base a prezzi calmierati, e uguale per tutti i partner, che fara' anche da base HW a cui tutte le SWH devono sviluppare/testare/ottimizzare i propri giochi
questo gia' limita molti problemi(prezzo basso e meno bug), certo poi le versioni personalizzate/premium saranno molto piu' costose e inevitabilmente piu' soggette a bug da sistemare.. ma niente di nuovo per i PC gamer, e' lo scotto da pagare per gli appassionati esigenti
se vogliamo cercare un difetto? forse l'unico e' lo stesso che portano le attuali o passate console..
che i giochi saranno ottimizzai per la base e chi ha optato per la premium/PC assemblato con componentistica enthusiast, si lamenteranno comunque che i giochi fanno schifo perche sembrano fatti per console(ma va:asd





Probabilmente lasciano windows che gira con la full screen experience.
