La nuova Xbox sarà un vero PC Windows e potrebbe essere pronta prima del previsto

La nuova Xbox potrebbe essere pronta già nel corso del 2027 e dovrebbe essere un vero e proprio PC Windows: ecco le ultime sul progetto attualmente in fase di sviluppo, ma sempre più vicino al debutto

Il futuro della nuova generazione di Xbox diventa sempre più chiaro. Il progetto è ormai entrato in una fase avanzata di sviluppo, anche grazie alla collaborazione con AMD per la realizzazione del chip che sarà alla base del progetto. Le tempistiche di lancio, però, non sono ancora certe, anche a causa della crisi delle memorie che, ricordiamo, ha costretto Valve a posticipare il lancio della Steam Machine.

La nuova Xbox già nel 2027?

Lisa Su, CEO di AMD, ha confermato che lo sviluppo del chip che sarà alla base del nuovo progetto di Microsoft continua con l'obiettivo di renderlo disponibile per il lancio nel 2027. Secondo un nuovo report, però, Microsoft non è ancora certa delle tempistiche anche se l'idea è quella di riuscire a completare il progetto entro il 2027. Attualmente, il 2027 sarebbe il "best case scenario" per la nuova Xbox.

Secondo le prime informazioni, e come fatto intuire anche da Epic Games, la console sarà un vero e proprio PC Windows con una modalità Xbox in grado di rendere la macchina una console, ma con la possibilità di passare a una versione completa di Windows 11 in qualsiasi momento. La nuova Xbox, inoltre, potrà scaricare giochi anche da altri store per PC, come Steam e Epic Games Store. L'idea di base è, quindi, quella di un'evoluzione di quanto visto con Xbox ROG Ally.

Microsoft realizzerà una sua versione della nuova Xbox ma altri OEM, come ASUS e Lenovo, giusto per citare i due partner più realistici dell'azienda americana, potranno realizzare una loro versione, intervenendo sull'hardware e sul prezzo finale.

Per il lancio sarà, però, necessario affrontare la crisi delle memorie e poter contare su una fornitura sufficiente di componenti, con prezzi accessibili per non influenzare in misura eccessiva il prezzo finale della nuova Xbox. Maggiori dettagli in merito potrebbero arrivare nelle prossime settimane.