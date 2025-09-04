La nuova Xbox sarà più potente e supporterà Steam ma costerà il doppio di PS6
Microsoft sta lavorando alla nuova Xbox che sarà molto più potente e supporterà store di terze parti come Steam: il prezzo sarà alto e la console costerà quanto due PS6
Microsoft è al lavoro su una nuova generazione di Xbox che potrebbe essere presentata come un prodotto ibrido, a metà tra il mondo console e quello PC. Questa scelta potrebbe comportare un sostanziale incremento del prezzo finale, anche per via di alcune caratteristiche uniche che la nuova Xbox potrebbe avere. La console potrebbe arrivare a costare fino al doppio di una PS6.
Una rivoluzione per Xbox
Secondo le informazioni svelate dal leaker AMD Kepler L2, la nuova Xbox Next sarà sensibilmente differente rispetto all'attuale generazione della console di Microsoft, a partire dal chip utilizzato ovvero la nuova APU Magnus di AMD che dovrebbe garantire prestazioni da PC da gaming di fascia alta (aspetto tutto da verificare in futuro). La scelta di un componente di questo tipo comporterà un inevitabile incremento dei costi.
C'è, però, un altro fattore da non trascurare e che avrà un impatto importante sul prezzo finale della console. Microsoft, infatti, punta a garantire il supporto agli store di terze parti. Oltre allo store proprietario, infatti, la console potrebbe includere Steam e GOG, garantendo l'accesso a un catalogo ricchissimo di contenuti. Questa scelta potrebbe tradursi in una riduzione delle entrate dalla vendita dei giochi digitali dal Xbox Store (dove sono previste commissioni fino al 30%)
Per rendere competitiva la nuova console, quindi, Microsoft potrebbe incrementare notevolmente la potenza (con un aumento dei costi di produzione) e accettare una riduzione delle entrate dalla vendita dei contenuti digitali (riducendo i ricavi nel lungo periodo generati dalla console). Questi due elementi non potrebbero che tradursi in un aumento del prezzo della nuova Xbox.
Il lancio è ancora lontano ma i progetti si avviano verso la fase finale dello sviluppo. Microsoft, dopo non aver raggiunto i risultati sperati con le attuali console, proverà ad adottare un approccio diverso, in parte già anticipato dalle ROG Xbox Ally. La scelta di aumentare i prezzi, probabilmente avvicinandoli significativamente a quelli del mondo PC, garantendo nello stesso tempo maggiore libertà agli utenti potrebbe rivelarsi vincente.
Quel poco che esce sono remaster di giochi fermi al 1999 come gameplay...ma come fa la gente a cascarci ancora?
Quel poco che esce sono remaster di giochi fermi al 1999 come gameplay...ma come fa la gente a cascarci ancora?
al massimo ci cascano gli americani e si fanno spennare i fanboy, chi ha una base di conoscenze tecniche non può non sapere che sia la playstation che xbox sono dei pc di fascia media con aggiunte delle protezioni e servizi per i giochi online. Se la playstation ha fatto delle vendite solo grazie ad alcune esclusive (che tra l'altro stanno pensando di farle anche per pc), per xbox sarà un altro flop
