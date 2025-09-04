La nuova Xbox sarà più potente e supporterà Steam ma costerà il doppio di PS6

Microsoft sta lavorando alla nuova Xbox che sarà molto più potente e supporterà store di terze parti come Steam: il prezzo sarà alto e la console costerà quanto due PS6

di pubblicata il , alle 09:01 nel canale Videogames
Microsoft è al lavoro su una nuova generazione di Xbox che potrebbe essere presentata come un prodotto ibrido, a metà tra il mondo console e quello PC. Questa scelta potrebbe comportare un sostanziale incremento del prezzo finale, anche per via di alcune caratteristiche uniche che la nuova Xbox potrebbe avere. La console potrebbe arrivare a costare fino al doppio di una PS6.

Una rivoluzione per Xbox

Secondo le informazioni svelate dal leaker AMD Kepler L2, la nuova Xbox Next sarà sensibilmente differente rispetto all'attuale generazione della console di Microsoft, a partire dal chip utilizzato ovvero la nuova APU Magnus di AMD che dovrebbe garantire prestazioni da PC da gaming di fascia alta (aspetto tutto da verificare in futuro). La scelta di un componente di questo tipo comporterà un inevitabile incremento dei costi.

C'è, però, un altro fattore da non trascurare e che avrà un impatto importante sul prezzo finale della console. Microsoft, infatti, punta a garantire il supporto agli store di terze parti. Oltre allo store proprietario, infatti, la console potrebbe includere Steam e GOG, garantendo l'accesso a un catalogo ricchissimo di contenuti. Questa scelta potrebbe tradursi in una riduzione delle entrate dalla vendita dei giochi digitali dal Xbox Store (dove sono previste commissioni fino al 30%)

Per rendere competitiva la nuova console, quindi, Microsoft potrebbe incrementare notevolmente la potenza (con un aumento dei costi di produzione) e accettare una riduzione delle entrate dalla vendita dei contenuti digitali (riducendo i ricavi nel lungo periodo generati dalla console). Questi due elementi non potrebbero che tradursi in un aumento del prezzo della nuova Xbox.

Il lancio è ancora lontano ma i progetti si avviano verso la fase finale dello sviluppo. Microsoft, dopo non aver raggiunto i risultati sperati con le attuali console, proverà ad adottare un approccio diverso, in parte già anticipato dalle ROG Xbox Ally. La scelta di aumentare i prezzi, probabilmente avvicinandoli significativamente a quelli del mondo PC, garantendo nello stesso tempo maggiore libertà agli utenti potrebbe rivelarsi vincente.

5 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
najmarte04 Settembre 2025, 09:34 #1
Trasformare un pc in una xbox è letteralmente questione di 2 click. La vedo una cosa naturale rilasciare una console che in realtà è un x86. Potrebbe anche risolvere diversi problemi, come, ma non solo, lo sviluppo giochi multipiattaforma e contenere i costi relativi.
Titanox204 Settembre 2025, 09:49 #2
sempre gli stessi discorsi da one x e series x...console più potente dell'universo e altre stupidate simili intanto sono anni che non esce un first party non dico clamoroso (sia mai per 80 euro) ma almeno decente.
Quel poco che esce sono remaster di giochi fermi al 1999 come gameplay...ma come fa la gente a cascarci ancora?
lupin 3rd04 Settembre 2025, 10:19 #3
Originariamente inviato da: Titanox2
sempre gli stessi discorsi da one x e series x...console più potente dell'universo e altre stupidate simili intanto sono anni che non esce un first party non dico clamoroso (sia mai per 80 euro) ma almeno decente.
Quel poco che esce sono remaster di giochi fermi al 1999 come gameplay...ma come fa la gente a cascarci ancora?


al massimo ci cascano gli americani e si fanno spennare i fanboy, chi ha una base di conoscenze tecniche non può non sapere che sia la playstation che xbox sono dei pc di fascia media con aggiunte delle protezioni e servizi per i giochi online. Se la playstation ha fatto delle vendite solo grazie ad alcune esclusive (che tra l'altro stanno pensando di farle anche per pc), per xbox sarà un altro flop
grng04 Settembre 2025, 10:34 #4
Rip xbox a questi prezzi, sarebbe un pc preassemblato senza la flessibilitá di un pc
agonauta7804 Settembre 2025, 11:15 #5
La nuova Xbox sarà un PC

