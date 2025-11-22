La nuova PS5 con Fortnite manda in tilt le offerte: bundle imperdibile per chi vuole passare alla next-gen a soli 349
La versione speciale di PlayStation 5 dedicata a Fortnite torna protagonista nelle offerte: un bundle che unisce la potenza della console Sony all'esclusività dei contenuti del celebre battle royale. Ecco cosa contiene il pacchetto, perché è richiesto e cosa cambia rispetto alla PS5 tradizionaledi Redazione pubblicata il 22 Novembre 2025, alle 10:14 nel canale Videogames
La PlayStation 5 Digital Edition con bundle dedicato a Fortnite rappresenta una delle proposte più interessanti del momento, grazie alla combinazione tra la potenza della console next-gen e laggiunta di elementi estetici utili a personalizzare lesperienza di gioco. L'hardware rimane identico alla versione digitale tradizionale, con l'SSD ultraveloce, il supporto alle tecnologie grafiche di nuova generazione e un design compatto privo di lettore ottico, pensato per chi predilige la totale fruizione digitale dei contenuti.
La presenza del pacchetto Fortnite costituisce il vero valore aggiunto dell'offerta. Contenuti cosmetici, valuta virtuale e bonus dedicati al celebre battle royale arricchiscono l'esperienza fin dal primo avvio. Il bundle risulta quindi ideale per chi desidera una console pronta all'uso con vantaggi immediati all'interno dellecosistema Epic Games.
Dal punto di vista tecnico non emergono differenze rispetto alla PS5 Digital standard: prestazioni, velocità di caricamento, architettura interna e qualità complessiva dell'esperienza rimangono invariate. Da questo Black Friday PS5 ha un prezzo ribassato, e questo lo rende il miglior periodo per acquistarla.