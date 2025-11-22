La nuova PS5 con Fortnite manda in tilt le offerte: bundle imperdibile per chi vuole passare alla next-gen a soli 349

In collaborazione con Amazon

La versione speciale di PlayStation 5 dedicata a Fortnite torna protagonista nelle offerte: un bundle che unisce la potenza della console Sony all'esclusività dei contenuti del celebre battle royale. Ecco cosa contiene il pacchetto, perché è richiesto e cosa cambia rispetto alla PS5 tradizionale

Redazione di

22 Novembre 2025

offerte

Amazon

sconti

Sony

Playstation

PlayStation 5