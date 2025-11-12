La nuova Polestar 5 debutta anche in versione digitale: sarà in Gran Turismo 7

La Nuova Polestar 5, dopo un paio di mesi dalla presentazione ufficiale, è pronta per un nuovo debutto. L'azienda, infatti, ha annunciato una partnership con Gran Turismo che porterà l'elettrica in Gran Turismo 7, con un aggiornamento gratuito del gioco che arriverà molto presto. Si tratta di un traguardo importante per l'elettrica da 884 CV con cui il brand punta a sfidare la Porsche Taycan. Gli appassionati potranno "guidare" l'ultima arrivata della gamma Polestar in versione digitale.

La Polestar 5 arriva su Gran Turismo 7

Polestar ha collaborato direttamente con Polyphony Digital per la realizzazione di una versione digitale della Polestar 5 in grado di riprendere lo stile della nuova auto elettrica. Il lavoro svolto permetterà, quindi, alla vettura di arrivare in Gran Turismo 7 su PS4 e PS5. È già stato confermato il periodo di lancio: l'elettrica sarà inclusa nel titolo con un aggiornamento gratuito previsto per il mese di dicembre 2025. Nello stesso periodo è previsto un evento speciale di time trial dedicato a Polestar, con il vincitore che riceverà come premio un viaggio a Fukuoka, in Giappone, per assistere alle finali mondiali della GT World Series 2025.

Kazunori Yamauchi, produttore della serie Gran Turismo, ha dichiarato: "Sono sempre rimasto colpito dalle auto Polestar per il loro design avanzato, pulito ed elegante, per questo sono entusiasta di collaborare con loro per portare Polestar 5 su Gran Turismo. È la prima volta che lavoriamo insieme ed è stata un'esperienza molto positiva. Il team di sviluppo di Polestar ha dedicato grande attenzione alla creazione dell'esperienza di guida e sono certo che i giocatori si divertiranno a guidarla in Gran Turismo".

L'arrivo della Polestar 5 in Gran Turismo 7 è stato anticipato da un trailer ufficiale: