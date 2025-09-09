La nuova PlayStation 6 seguirà il modello scelto con PS5 Pro per il lettore di dischi?
La PS6 sarà venduta, secondo un nuovo report, con un lettore di dischi rimovibile e da acquistare separatamente, garantendo più flessibilità e profitti per Sony.di Davide Raia pubblicata il 09 Settembre 2025, alle 08:01 nel canale Videogames
Lo sviluppo di PS6 continua. La console di nuova generazione di Sony non ha ancora un periodo di lancio ma è chiaro che l'azienda nipponica stia accelerando i tempi per completare il prossimo salto generazionale, raccogliendo quanto di buono fatto con PS5.
Ad anticipare nuovi dettagli sulle strategie di Sony è il giornalista Tom Henderson di Insider Gaming. Secondo le sue fonti, la nuova PS6 seguirà l'esempio di PS5 Pro, almeno per quanto riguarda il lettore di dischi.
La scelta di Sony
La nuova PS6 dovrebbe arrivare sul mercato con un lettore di dischi rimovibile e, probabilmente, da acquistare separatamente. Una soluzione di questo tipo garantirebbe una maggiore flessibilità in fase di progettazione e nella successiva distribuzione.
Sony, infatti, potrebbe proporre la console a prezzo più basso e offrire un accessorio aggiuntivo, riservato a chi non vuole rinunciare al supporto fisico e, soprattutto, in grado di garantire profitti extra. La PS5, invece, è stata lanciata in due versioni (la Digital e la versione con lettore di dischi). Il sistema del lettore di dischi rimovibile consente agli utenti di:
- scegliere la console solo digital
- accedere a bundle console + lettore di dischi (per il lancio ci potrebbero essere delle promo in tal senso)
- acquistare la console digital e poi aggiungere il lettore di dischi in un secondo momento, magari sfruttando uno sconto
Dal punto di vista dei costi di produzione e dei profitti ottenibile, per Sony si tratta della soluzione più conveniente, probabilmente.
La nuova console di Sony continua a essere al centro di rumor e indiscrezioni. Lo sviluppo continua e pezzo dopo pezzo il progetto inizia a essere sempre più chiaro. La scelta del lettore rimovibile (e venduto separatamente) da parte di Sony non può rappresentare una sorpresa ma un'ulteriore conferma della strategia vincente della casa nipponica negli ultimi anni.
Ricordiamo, inoltre, che, nonostante la rimozione del lettore, la PS6 potrebbe registrare un sostanziale incremento di prezzo rispetto alla PS5, anche se la nuova Xbox dovrebbe costare molto di più. Ne sapremo di più nelle prossime settimane.
Certo perchè ne fanno già pochi di profitti, aumentando il prezzo di
una console nel tempo al posto di invertire la rotta.
Poi con i vari subito, vinted ecc.. truffatori a parte c'è da aggiungere spedizione, protezione acquisti, commissioni ecc.. uno fa prima a comprare nuovo su amazon o direttamente digitale durante gli sconti con le card
Comunque sony dovrebbe stare molto attenta ps5 pro con lettore a parte annesso è stato un flop clamoroso
Forse è stato un flop perché in pochi volevano cambiare la propria ps5 per qualche orpello grafico in più.
Lato PC ormai il supporto fisico è morto, se muore anche quello console non è un problema. (Per me).
Invece apri Xbox store (io accedo a quello) e ti trovi titoli di 10 anni fa a 39.90
Invece apri Xbox store (io accedo a quello) e ti trovi titoli di 10 anni fa a 39.90
Ho avuto una PS4 fino al... boh 2020.
Poi ho preso una Switch usata due anni fa.
Tra l'abbonamento della PS (ai tempi non era molto), le offerte ogni tot durante l'anno, qualche gioco PS4 prestato, tra tutte e due le console non ho mai preso un gioco che costasse più di 25.
L'unico che mi dispiace, per mia figlia, di non aver mai preso è Animal Crossing che sotto i 35 non scende.
Su PS4 e PS5, per quanto ne so, l'usato va a morire perchè i dischi sono "vuoti"... per funzionare devono scaricarsi parte del gioco, quindi tra 20 anni come si fa?
Un mercato di soli collezionisti?
Personalmente ad oggi perchè dovrei acquistare una console, se non per le esclusive?
Non calano di prezzo, upgrade a metà vita, giochi legati all'online ed ecc
Vero che un PC o una handheld costano di più all'acquisto, ma risparmio nel tempo con i giochi in offerta e non restano vincolati al dispositivo.
Rispetto ai tempi della PS2 si è ribaltata la situazione, quando sia console che giochi erano più economici, collegavi e giocavi.
Su PC con la nascita delle piattaforme come Steam e GOG hanno semplificato la fruizione dei contenuti
