La nuova PlayStation 6 seguirà il modello scelto con PS5 Pro per il lettore di dischi?

La PS6 sarà venduta, secondo un nuovo report, con un lettore di dischi rimovibile e da acquistare separatamente, garantendo più flessibilità e profitti per Sony.

Lo sviluppo di PS6 continua. La console di nuova generazione di Sony non ha ancora un periodo di lancio ma è chiaro che l'azienda nipponica stia accelerando i tempi per completare il prossimo salto generazionale, raccogliendo quanto di buono fatto con PS5.

Ad anticipare nuovi dettagli sulle strategie di Sony è il giornalista Tom Henderson di Insider Gaming. Secondo le sue fonti, la nuova PS6 seguirà l'esempio di PS5 Pro, almeno per quanto riguarda il lettore di dischi.

La scelta di Sony

La nuova PS6 dovrebbe arrivare sul mercato con un lettore di dischi rimovibile e, probabilmente, da acquistare separatamente. Una soluzione di questo tipo garantirebbe una maggiore flessibilità in fase di progettazione e nella successiva distribuzione.

Sony, infatti, potrebbe proporre la console a prezzo più basso e offrire un accessorio aggiuntivo, riservato a chi non vuole rinunciare al supporto fisico e, soprattutto, in grado di garantire profitti extra. La PS5, invece, è stata lanciata in due versioni (la Digital e la versione con lettore di dischi). Il sistema del lettore di dischi rimovibile consente agli utenti di:

scegliere la console solo digital

accedere a bundle console + lettore di dischi (per il lancio ci potrebbero essere delle promo in tal senso)

(per il lancio ci potrebbero essere delle promo in tal senso) acquistare la console digital e poi aggiungere il lettore di dischi in un secondo momento, magari sfruttando uno sconto

Dal punto di vista dei costi di produzione e dei profitti ottenibile, per Sony si tratta della soluzione più conveniente, probabilmente.

La nuova console di Sony continua a essere al centro di rumor e indiscrezioni. Lo sviluppo continua e pezzo dopo pezzo il progetto inizia a essere sempre più chiaro. La scelta del lettore rimovibile (e venduto separatamente) da parte di Sony non può rappresentare una sorpresa ma un'ulteriore conferma della strategia vincente della casa nipponica negli ultimi anni.

Ricordiamo, inoltre, che, nonostante la rimozione del lettore, la PS6 potrebbe registrare un sostanziale incremento di prezzo rispetto alla PS5, anche se la nuova Xbox dovrebbe costare molto di più. Ne sapremo di più nelle prossime settimane.