L.A. Noire: Take-Two chiarisce la situazione in merito a un possibile sequel

Un sequel di L.A. Noire resta una possibilità, ma il gioco non è in sviluppo: ecco cosa ha dichiarato in merito il CEO di Take-Two che ha chiarito la questione, aprendo all'ipotesi di un nuovo capitolo per l'IP

Negli ultimi giorni, in rete, si è parlato del possibile debutto di un sequel di L.A. Noire, un titolo che, nonostante sia arrivato sul mercato ben 15 anni fa, è ancora molto apprezzato dagli appassionati. Il tema di un nuovo capitolo per questa IP è già stato al centro di rumor e indiscrezioni in passato. Questa volta, però, a fornire un aggiornamento sulla situazione è stato il CEO di Take-Two, publisher che controlla l'IP.

Come stanno le cose

A mettere le cose in chiaro è stato il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, che, nel corso di un'intervista con IGN, ha sottolineato: "Non c'è nulla da annunciare specificamente su L.A. Noire e se ci fosse, sarebbe Rockstar ad annunciarlo, non io".

Alla smentita, però, ha fatto seguito un'ulteriore dichiarazione da tenere in considerazione. Zelnick, infatti, ha evidenziato che Take-Two sta valutando la possibilità di "utilizzare in futuro tutta la nostra proprietà intellettuale". Il CEO ha aggiunto "in ogni caso, per quanto riguarda la nostra IP storica, i team la stanno sempre esaminando e ci stiamo sempre pensando. La domanda è: in un dato momento, abbiamo un team appassionato che vuole lavorarci?"

In sostanza, un sequel di L.A. Noire non è in cantiere in questo momento, ma, nello stesso tempo, la sua realizzazione non è da escludere in futuro. Nonostante i tanti anni di assenza sul mercato, L.A. Noire potrebbe avere grandi potenzialità e tornare in una veste aggiornata e adeguata ai tempi con un secondo capitolo (magari preceduto da una remaster della versione originale). Insomma, se anche voi siete fan del gioco, non disperate.