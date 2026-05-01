L.A. Noire: Take-Two chiarisce la situazione in merito a un possibile sequel

L.A. Noire: Take-Two chiarisce la situazione in merito a un possibile sequel

Un sequel di L.A. Noire resta una possibilità, ma il gioco non è in sviluppo: ecco cosa ha dichiarato in merito il CEO di Take-Two che ha chiarito la questione, aprendo all'ipotesi di un nuovo capitolo per l'IP

di pubblicata il , alle 09:01 nel canale Videogames
Take-Two
 

Negli ultimi giorni, in rete, si è parlato del possibile debutto di un sequel di L.A. Noire, un titolo che, nonostante sia arrivato sul mercato ben 15 anni fa, è ancora molto apprezzato dagli appassionati. Il tema di un nuovo capitolo per questa IP è già stato al centro di rumor e indiscrezioni in passato. Questa volta, però, a fornire un aggiornamento sulla situazione è stato il CEO di Take-Two, publisher che controlla l'IP.

Come stanno le cose

A mettere le cose in chiaro è stato il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, che, nel corso di un'intervista con IGN, ha sottolineato: "Non c'è nulla da annunciare specificamente su L.A. Noire e se ci fosse, sarebbe Rockstar ad annunciarlo, non io".

Alla smentita, però, ha fatto seguito un'ulteriore dichiarazione da tenere in considerazione. Zelnick, infatti, ha evidenziato che Take-Two sta valutando la possibilità di "utilizzare in futuro tutta la nostra proprietà intellettuale". Il CEO ha aggiunto "in ogni caso, per quanto riguarda la nostra IP storica, i team la stanno sempre esaminando e ci stiamo sempre pensando. La domanda è: in un dato momento, abbiamo un team appassionato che vuole lavorarci?"

In sostanza, un sequel di L.A. Noire non è in cantiere in questo momento, ma, nello stesso tempo, la sua realizzazione non è da escludere in futuro. Nonostante i tanti anni di assenza sul mercato, L.A. Noire potrebbe avere grandi potenzialità e tornare in una veste aggiornata e adeguata ai tempi con un secondo capitolo (magari preceduto da una remaster della versione originale). Insomma, se anche voi siete fan del gioco, non disperate.

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2 Commenti
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Silent Bob01 Maggio 2026, 09:28 #1
nella mia lista di giochi da terminare (per dire, reinstallato ma mai ripreso), rientra già in un'altra lista, ovvero dei giochi cui in tanti vorrebbero un seguito del primo titolo ed infatti non uscirà mai (a cui va affiancata la lista di giochi che meriterebbero una remastered/remake).
bobby1001 Maggio 2026, 11:14 #2
Anche io iniziato più volte e mai portato avanti magari sarà il prossimo che inizierò

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