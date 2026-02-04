La next gen di Xbox potrebbe arrivare già nel 2027: a suggerirlo è direttamente AMD

AMD ha suggerito che la prossima Xbox potrebbe arrivare nel 2027, con lo sviluppo del SoC semi-custom già in fase avanzata. La console punterà su AI, cloud e hardware ibrido

Secondo quanto emerso dall'ultima conference call sui risultati finanziari di AMD, la prossima generazione di console Xbox potrebbe arrivare nel 2027. A suggerirlo è stata direttamente Lisa Su, CEO di AMD, che ha confermato come lo sviluppo del nuovo Xbox con SoC semi-custom firmato AMD stia procedendo senza intoppi e sia "ben avviato per supportare un lancio nel 2027".

Sebbene ciò non rappresenti un annuncio ufficiale da parte di Microsoft, indica chiaramente l'attuale finestra temporale presa in considerazione dall'azienda.

Durante lo stesso intervento, Lisa Su ha anche parlato di Valve, rivelando che la Steam Machine alimentata da hardware AMD è sulla buona strada per iniziare le spedizioni già nel corso di quest'anno. Questo rafforza ulteriormente il ruolo centrale di AMD nel futuro del gaming, sia su console tradizionali sia su piattaforme alternative e ibride.

Ulteriori elementi a sostegno della possibile uscita nel 2027 nella next gen di Xbox

La collaborazione tra Microsoft e AMD non è una novità. Nel 2025, la presidente di Xbox Sarah Bond aveva annunciato una partnership pluriennale tra le due aziende per lo sviluppo delle future console. In quell'occasione, Bond aveva sottolineato come Microsoft stesse puntando con decisione su intelligenza artificiale e machine learning, tecnologie destinate a giocare un ruolo chiave nei giochi di nuova generazione e nell'ecosistema Xbox nel suo complesso.

Inoltre, parlando di dispositivi "nel soggiorno e nelle mani degli utenti", aveva lasciato intendere la possibilità di future console portatili o ibride.

Queste dichiarazioni trovano riscontro anche in documenti trapelati durante la causa FTC contro Microsoft, che avevano rivelato i piani dell'azienda per una Xbox concepita come piattaforma di gioco ibrida, capace di combinare hardware locale e cloud computing. In base a quei documenti, l'uscita della nuova Xbox era inizialmente prevista per il 2028, ma le parole di Lisa Su suggeriscono che Microsoft potrebbe aver anticipato la tabella di marcia.