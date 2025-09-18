La modalità Xbox di Windows 11 è già attivabile su tutti gli handheld: ecco come
Gli utenti Windows Insider hanno la possibilità di attivare la modalità Xbox di Windows 11 anche su dispositivi diversi da quelli ROG Xbox Ally: ecco come fare per provare subito l'attesa novità che punta a rivoluzionare il gaming portatile su Windowsdi Davide Raia pubblicata il 18 Settembre 2025, alle 20:01 nel canale Videogames
MicrosoftXboxWindows 11
La modalità Xbox è una delle novità più importanti per il futuro di Windows 11 sugli handheld e rappresenta un elemento centrale della strategia di Microsoft per il settore del gaming. Il rilascio ufficiale è atteso per il prossimo mese di ottobre con le nuove Xbox Ally ma, probabilmente a causa di un errore, può già essere attivata da tutti gli utenti Windows.
La Xbox Mode è già disponibile?
La nuova modalità Xbox prevede l'avvio diretto nell'0app Xbox per PC, senza il caricamento completo di Windows e senza processi in background non essenziali per il gaming. In questo modo, è possibile ottenere un risparmio di circa 2 GB di memoria RAM, liberando spazio per poter sfruttare al massimo le risorse di sistema per il gaming.
Da non dimenticare anche l'interfaccia ottimizzata per migliorare ulteriormente l'esperienza utente e la possibilità di accedere a tutta la libreria di giochi per PC Windows, non solo tramite lo store di Microsoft ma anche tramite Steam e altre piattaforme. Gli utenti possono passare alla modalità tradizionale di Windows in qualsiasi momento.
Come confermano diverse testimonianze, è già possibile attivare la modalità Xbox con l'aggiornamento 25H2 di Windows 11 (per ora disponibile nel canale Release Preview di Windows Insider). In rete sono già disponibili delle guide complete per attivare questa modalità.
"Il metodo, che prevede l'installazione di una versione Release Preview di Windows 11 e numerose modifiche, funziona su una varietà di portatili gaming, inclusi i Claw di MSI e la gamma ROG Ally di ASUS. L'ho provato oggi sul ROG Ally originale e consente al dispositivo di ignorare il software di ASUS a favore dell'app Xbox di Microsoft all'avvio", spiega Tom Warren di The Verge.
Microsofts new Xbox mode on Windows has leaked for any handheld. Windows enthusiasts have found a way to get the new Xbox full-screen experience running on Windows 11. Guide here: https://t.co/KvXqjQMr6A pic.twitter.com/w7iEbAtLAP— Tom Warren (@tomwarren) September 17, 2025
Naturalmente, si tratta di un metodo non ufficiale e ci potrebbero essere dei problemi in termini di stabilità del sistema. In ogni caso, la nuova modalità di funzionamento di Windows si prepara a diventare un importante punto di riferimento per gli utenti con l'obiettivo di migliorare, in modo significativo, il gaming sulle portatili Windows nel corso del prossimo futuro e sostenere la diffusione di questo tipo di device.
