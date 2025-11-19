La Definitive Edition di Tomb Raider sbarca su Switch e Switch 2: uscita improvvisa e contenuti completi

Tomb Raider: Definitive Edition, remake del celebre reboot del 2013, arriva a sorpresa su Nintendo Switch e Switch 2. Include gioco base, DLC, fumetto, artbook, documentari e multiplayer online

Il reboot di Tomb Raider del 2013, uno dei giochi più apprezzati e influenti dell'ultimo decennio, arriva finalmente su Nintendo Switch e Switch 2 con un'uscita a sorpresa. Aspyr e Crystal Dynamics hanno infatti pubblicato senza preavviso Tomb Raider: Definitive Edition, rendendo disponibile per la prima volta su console Nintendo la versione rimasterizzata dell'avventura che ha ridefinito il personaggio di Lara Croft.

La Definitive Edition, originariamente pensata per le console di scorsa generazione, porta con sé tutti gli elementi che resero memorabile il reboot: un tono più maturo, un approccio cinematografico e un'interpretazione di Lara più umana, fragile e realistica.

Il gioco ripercorre la trasformazione della protagonista da giovane inesperta a vera sopravvissuta, attraverso ambientazioni estreme, combattimenti frenetici e momenti ricchi di tensione.

Tomb Raider: Definitive Edition, il rilascio a sorpresa su Switch e Switch 2

In questa versione per Switch e Switch 2, Aspyr offre l'esperienza completa: oltre al gioco originale, sono inclusi tutti i DLC, i contenuti estetici e le missioni aggiuntive usciti negli anni. Non manca la componente narrativa extra, con la versione digitale del fumetto Tomb Raider: The Beginning di Dark Horse, il mini artbook The Art of Survival e la serie di documentari ufficiali The Final Hours of Tomb Raider, che raccontano la realizzazione del reboot attraverso interviste e materiali dietro le quinte.

La Definitive Edition mantiene anche la modalità multiplayer online fino a otto giocatori, permettendo ai fan di sfidarsi in arene competitive e affrontare modalità cooperative ambientate nell'universo del gioco.

Il prezzo su Nintendo eShop è di 18,19 ma Aspyr ha previsto un vantaggio per i fan storici: chi possiede già Tomb Raider 13 Remastered Starring Lara Croft oppure Tomb Raider 46 Remastered su Switch ha diritto a uno sconto del 10% sull'acquisto. Questa uscita a sorpresa rappresenta un regalo inatteso per tutti gli appassionati della saga e per chi desiderava rigiocare (o scoprire per la prima volta) il titolo che ha rilanciato Lara Croft nel mondo moderno dei videogiochi.