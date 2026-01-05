La crisi delle RAM potrebbe far rimandare l'uscita di PS6 e della nuova console Xbox

Secondo Insider Gaming, l'aumento dei prezzi della RAM potrebbe ritardare l'uscita di PlayStation 6 e della prossima Xbox oltre il 2027. Anche console attuali e PC gaming rischiano rincari, tra GPU sempre più costose e hardware premium, rendendo il futuro del gaming meno accessibile

Il futuro della prossima generazione di console potrebbe subire un rallentamento significativo. Secondo un rumor riportato da Insider Gaming, l'uscita di PlayStation 6 e della nuova Xbox potrebbe slittare oltre le finestre di lancio attualmente ipotizzate per il 2027, a causa dell'aumento dei prezzi della RAM. L'informazione arriva dal noto insider Tom Henderson, che ha parlato di "colloqui in corso ai massimi livelli" all'interno delle aziende coinvolte.

L'aumento dei costi della memoria rappresenta un problema serio non solo per la produzione delle console attuali, ma anche per la progettazione dell'hardware di nuova generazione. Già nel 2026 si parla di possibili nuovi rincari per Xbox Series X/S, una prospettiva che ha preoccupato molti consumatori.

Tuttavia, la situazione potrebbe avere conseguenze ancora più rilevanti: se i prezzi della RAM non dovessero stabilizzarsi, Sony e Microsoft potrebbero essere costrette a rimandare il lancio delle nuove piattaforme per evitare di immettere sul mercato prodotti troppo costosi.

La crisi delle RAM impatta sull'uscita di PS6 e della nuova Xbox

Nel caso in cui il costo della memoria dovesse rientrare, le aziende potrebbero ancora riuscire a proporre console di nuova generazione a prezzi relativamente accessibili, almeno se confrontati con quelli dei PC di fascia alta. Tuttavia, le dichiarazioni precedenti di Microsoft suggeriscono un approccio diverso: la prossima Xbox sarebbe pensata come una console "molto premium e di fascia altissima", il che lascia intuire un prezzo superiore rispetto a Xbox Series X, indipendentemente dall'andamento dei costi dei componenti.

La situazione non è più rassicurante nemmeno per il mondo del PC gaming. ASUS ha recentemente annunciato "aggiustamenti strategici dei prezzi" per alcuni prodotti, che potrebbero avere ripercussioni anche su dispositivi come ROG Xbox Ally e Ally X. A questo si aggiungono rumor provenienti dalla Corea del Sud, riportati da Newsis, secondo cui NVIDIA e AMD starebbero valutando aumenti di prezzo per le loro GPU nel corso dell'anno.

Secondo queste indiscrezioni, le nuove RTX 50 Series e Radeon RX 9000 Series sarebbero già coinvolte, con un caso estremo che parla di una RTX 5090 passata da 1.999,99 dollari a addirittura 5.000 dollari. Al momento, però, né NVIDIA né AMD hanno confermato ufficialmente tali aumenti.