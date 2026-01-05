La crisi delle RAM potrebbe far rimandare l'uscita di PS6 e della nuova console Xbox
Secondo Insider Gaming, l'aumento dei prezzi della RAM potrebbe ritardare l'uscita di PlayStation 6 e della prossima Xbox oltre il 2027. Anche console attuali e PC gaming rischiano rincari, tra GPU sempre più costose e hardware premium, rendendo il futuro del gaming meno accessibiledi Francesco Messina pubblicata il 05 Gennaio 2026, alle 14:01 nel canale Videogames
XboxPlaystation
Il futuro della prossima generazione di console potrebbe subire un rallentamento significativo. Secondo un rumor riportato da Insider Gaming, l'uscita di PlayStation 6 e della nuova Xbox potrebbe slittare oltre le finestre di lancio attualmente ipotizzate per il 2027, a causa dell'aumento dei prezzi della RAM. L'informazione arriva dal noto insider Tom Henderson, che ha parlato di "colloqui in corso ai massimi livelli" all'interno delle aziende coinvolte.
L'aumento dei costi della memoria rappresenta un problema serio non solo per la produzione delle console attuali, ma anche per la progettazione dell'hardware di nuova generazione. Già nel 2026 si parla di possibili nuovi rincari per Xbox Series X/S, una prospettiva che ha preoccupato molti consumatori.
Tuttavia, la situazione potrebbe avere conseguenze ancora più rilevanti: se i prezzi della RAM non dovessero stabilizzarsi, Sony e Microsoft potrebbero essere costrette a rimandare il lancio delle nuove piattaforme per evitare di immettere sul mercato prodotti troppo costosi.
La crisi delle RAM impatta sull'uscita di PS6 e della nuova Xbox
Nel caso in cui il costo della memoria dovesse rientrare, le aziende potrebbero ancora riuscire a proporre console di nuova generazione a prezzi relativamente accessibili, almeno se confrontati con quelli dei PC di fascia alta. Tuttavia, le dichiarazioni precedenti di Microsoft suggeriscono un approccio diverso: la prossima Xbox sarebbe pensata come una console "molto premium e di fascia altissima", il che lascia intuire un prezzo superiore rispetto a Xbox Series X, indipendentemente dall'andamento dei costi dei componenti.
La situazione non è più rassicurante nemmeno per il mondo del PC gaming. ASUS ha recentemente annunciato "aggiustamenti strategici dei prezzi" per alcuni prodotti, che potrebbero avere ripercussioni anche su dispositivi come ROG Xbox Ally e Ally X. A questo si aggiungono rumor provenienti dalla Corea del Sud, riportati da Newsis, secondo cui NVIDIA e AMD starebbero valutando aumenti di prezzo per le loro GPU nel corso dell'anno.
Secondo queste indiscrezioni, le nuove RTX 50 Series e Radeon RX 9000 Series sarebbero già coinvolte, con un caso estremo che parla di una RTX 5090 passata da 1.999,99 dollari a addirittura 5.000 dollari. Al momento, però, né NVIDIA né AMD hanno confermato ufficialmente tali aumenti.
10 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Questo non sarebbe certo male... purtroppo la ram mi serve anche per altre applicazioni
Link ad immagine (click per visualizzarla)
Link ad immagine (click per visualizzarla)
beffa finale, in fondo chiede anche se sono soddisfatto del confronto prezzi...
quei prezzi sono errori di listino.
in ogni caso effettivamente 64GB di ddr5 costano dai 700 ai 1600 euro.
8GB di ddr4 "full brand" non si trovano sotto i 50, e si può facilmente spendere quasi il doppio.
in ogni caso diversi utenti domestici con un uso terra terra fino a poco fa prendevano notebook con 32GB di ram solo perchè costavano poco ed immaginano che vada il doppio che con 16GB, e poi magari ci usano solo chrome ed un wp qualsiasi... Tutti utenti che potrebbero accontentarsi di 12GB
Mi dispiace solo per chi con gli hardware importanti ci lavora o chi, per sciagura, si trova a dover sostituire qualcosa in momenti del genere.
Sullo spreco di RAM se poi necessitano veramente è un altra storia
qualcuno potrebbe persino ritenere le ddr3 più che altro superate, senza usare un termine forte come obsolete.
in effetti è tutta questione di costi: se per un determinato utilizzo un hw con 32gb di ram ddr3 completa il lavoro meglio di un hw con solo 8gb di ddr5.
chiaramente se costano tanto o troppo le ddr5, a cascata salgono le ddr4 perchè i consumatori che possono o che valutano più convenienti le soluzioni più datate finiscono per ridurre le scorte di ddr4. E il meccanismo si ripete per le ddr3.
per alcuni maxare le ddr3 su un sistema è stato il modo di rinviare l'aquisto di un sistema ddr5. A prescindere dal senso puramente tecnico della cosa
Beh comunque parliamo pur sempre di ram di piu di 10 anni fà e in termini informatici sono veramente tanti anni in cui si sono susseguite varie tecnologie, per questo ho usato quel termine.
Mi sono servite per avere 16gb di ram complessivi e sono state un ottimo investimento dal momento che mi hanno consentito di poter giocare a dei titoli con un framerate piu stabile, di fatto facendomi rinunciare ad un upgrade (che è stato rimandato comunque per ovvi motivi dato l'andamento degli ultimi anni)
