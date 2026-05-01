La crisi delle memorie colpisce ancora: prezzi alle stelle per Steam Machine e Steam Frame?

La crisi delle memorie colpisce ancora: prezzi alle stelle per Steam Machine e Steam Frame?

Valve dovrebbe aumentare i prezzi dei nuovi prodotti in arrivo sul mercato, Steam Machine e Steam Frame, rispetto a quanto era stato definito in passato. Il costo delle memorie è diventato troppo alto

di pubblicata il , alle 14:01 nel canale Videogames
ValveSteam MachineSteam Frame
 

La crisi delle memorie ha fatto saltare i piani di Valve, costringendo l'azienda a rivedere i programmi di lancio e i prezzi della nuova Steam Machine e di Steam Frame, prodotti che erano stati annunciati lo scorso anno, prima dello scoppio della crisi. Gli aumenti del costo dei componenti, secondo un nuovo report, sarebbero significativi. Nel frattempo, ricordiamo, Valve ha lanciato il nuovo Steam Controller.

Prezzi alle stelle per via della RAM?

Al momento, non ci sono dettagli precisi, ma, stando alle prime informazioni, il prezzo della Steam Machine e di Steam Frame dovrebbe essere molto più alto di quanto previsto inizialmente a causa dell'aumento dei costi delle memorie. Valve non ha fornito informazioni dettagliate sui prezzi e anche le fonti non offrono cifre precise, ma il rincaro delle memorie (soprattutto della RAM) inciderà in misura significativa sul prezzo finale e potrebbe ostacolare la diffusione dei nuovi prodotti dell'azienda.

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, Valve avrebbe deciso di optare per un lancio scaglionato dei nuovi prodotti, proprio a causa della crisi in corso. Di conseguenza, dopo Steam Controller, che non utilizza RAM e, quindi, non ha comportato problemi particolari nella scelta della finestra di lancio, arriveranno prima la Steam Machine e poi Steam Frame (o viceversa) e non ci sarà un debutto contemporaneo dei prodotti.

Ricordiamo che nel corso dell'ultima Game Developers Conference, Valve, in modo scherzoso, ha invitato gli sviluppatori a mettere in vendita la RAM disponibile in modo da poterla comprare per completare il lancio della Steam Machine.

I migliori sconti su Amazon oggi
-24%

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente

499.00 379.00 Compra ora
-7%

FRITZ!Repeater 600 Edition International, Ripetitore - Wi-Fi extender fino a 600 Mbit/s (2,4 GHz), Mesh, Access Point, Interfaccia in italiano

29.49 27.49 Compra ora
-20%

Amazfit Active 2 Smart Watch 44mm, AI, Controllo Vocale, GPS e Mappe incluse, Batteria da 10 Giorni, 160+ Modalità Sportive, Resistente allAcqua 5 ATM per Android e iPhone, Nero

99.90 79.90 Compra ora
2 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
supertigrotto01 Maggio 2026, 15:29 #1
Ma perché insistere?
Lasciamo che i superstalloni della IA facciano il loro gioco,noi smettiamo di comprare hardware e software e quando sarà il momento giusto....
coschizza01 Maggio 2026, 17:12 #2
Originariamente inviato da: supertigrotto
Ma perché insistere?
Lasciamo che i superstalloni della IA facciano il loro gioco,noi smettiamo di comprare hardware e software e quando sarà il momento giusto....


Non hai terminato la frase sul più bello

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^