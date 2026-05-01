La crisi delle memorie colpisce ancora: prezzi alle stelle per Steam Machine e Steam Frame?

Valve dovrebbe aumentare i prezzi dei nuovi prodotti in arrivo sul mercato, Steam Machine e Steam Frame, rispetto a quanto era stato definito in passato. Il costo delle memorie è diventato troppo alto

La crisi delle memorie ha fatto saltare i piani di Valve, costringendo l'azienda a rivedere i programmi di lancio e i prezzi della nuova Steam Machine e di Steam Frame, prodotti che erano stati annunciati lo scorso anno, prima dello scoppio della crisi. Gli aumenti del costo dei componenti, secondo un nuovo report, sarebbero significativi. Nel frattempo, ricordiamo, Valve ha lanciato il nuovo Steam Controller.

Prezzi alle stelle per via della RAM?

Al momento, non ci sono dettagli precisi, ma, stando alle prime informazioni, il prezzo della Steam Machine e di Steam Frame dovrebbe essere molto più alto di quanto previsto inizialmente a causa dell'aumento dei costi delle memorie. Valve non ha fornito informazioni dettagliate sui prezzi e anche le fonti non offrono cifre precise, ma il rincaro delle memorie (soprattutto della RAM) inciderà in misura significativa sul prezzo finale e potrebbe ostacolare la diffusione dei nuovi prodotti dell'azienda.

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, Valve avrebbe deciso di optare per un lancio scaglionato dei nuovi prodotti, proprio a causa della crisi in corso. Di conseguenza, dopo Steam Controller, che non utilizza RAM e, quindi, non ha comportato problemi particolari nella scelta della finestra di lancio, arriveranno prima la Steam Machine e poi Steam Frame (o viceversa) e non ci sarà un debutto contemporaneo dei prodotti.

Ricordiamo che nel corso dell'ultima Game Developers Conference, Valve, in modo scherzoso, ha invitato gli sviluppatori a mettere in vendita la RAM disponibile in modo da poterla comprare per completare il lancio della Steam Machine.