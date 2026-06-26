La copia fisica di Marvel's Wolverine conterrà il disco: lo conferma Insomniac Games

Insomniac Games ha chiarito uno degli aspetti che più stavano facendo discutere la community di PlayStation. Lo studio ha infatti confermato che l'edizione fisica di Marvel's Wolverine, prevista per il 15 settembre su PS5, conterrà regolarmente il disco di gioco all'interno della confezione

Insomniac Games ha chiarito uno degli aspetti che più stavano facendo discutere la community di PlayStation. Lo studio ha infatti confermato che l'edizione fisica di Marvel's Wolverine, prevista per il 15 settembre su PS5, conterrà regolarmente il disco di gioco all'interno della confezione.

La precisazione arriva dopo le numerose polemiche nate in seguito alla decisione di Grand Theft Auto 6 di distribuire la versione fisica con un semplice codice digitale anziché con un supporto ottico. Molti appassionati hanno espresso preoccupazione per la conservazione dei videogiochi nel lungo periodo, sottolineando come un titolo privo di disco possa diventare irraggiungibile nel momento in cui i server destinati ai download dovessero essere disattivati.

Nonostante il dibattito, l'analista Mat Piscatella di Circana ritiene che questa scelta non influenzerà in maniera significativa le vendite di GTA 6. Secondo lui, il crescente numero di console prive di lettore ottico e la riduzione del mercato dell'usato rappresentano fattori che potrebbero rendere conveniente anche una distribuzione basata esclusivamente su codice.

The physical version will include a disc in box. -- Insomniac Games (@insomniacgames) June 24, 2026

Non solo aggiornamenti sul disco e sulla copia fisica: ulteriori dettagli sul Marvel's Wolverine

Nel frattempo, continuano ad arrivare informazioni anche sul nuovo titolo dedicato a Wolverine. Recentemente è stato pubblicato un lungo filmato di gameplay che mostra Logan sfruttare gli artigli di adamantio, le sue capacità rigenerative e combattimenti particolarmente violenti. Il video conferma inoltre che durante l'avventura il protagonista collaborerà con altri personaggi, tra cui Jean Grey e Sabretooth.

Insomniac ha ribadito che il gioco proporrà una trama completamente originale, pur prendendo ispirazione dall'universo dei fumetti Marvel. La storia seguirà Logan nel tentativo di recuperare i propri ricordi, conducendolo in diverse località del mondo, tra cui Canada, Tokyo e Madripoor.

Nelle ultime settimane è inoltre emerso il nome dell'attore Brett Gipson, che secondo il suo curriculum interpreterebbe Sabretooth nel gioco e un personaggio secondario chiamato Ellis in Grand Theft Auto 6. Il direttore creativo Marcus Smith ha infine confermato che gli X-Men non faranno parte dell'avventura.