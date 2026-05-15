La colonna sonora originale di Doom entra nel National Recording Registry della Library of Congress

Il 14 maggio 2026 la Library of Congress ha annunciato 25 nuovi ingressi nel National Recording Registry. Tra questi figura la soundtrack di Doom (1993) di Bobby Prince: terzo videogioco nel registro federale USA, dopo Super Mario Bros. e Minecraft

Il National Recording Registry della Library of Congress nasce con il National Recording Preservation Act del 2000: venticinque titoli l'anno, selezionati tra registrazioni ritenute "culturalmente, storicamente o esteticamente significative" per il patrimonio sonoro americano, con il requisito minimo di un decennio di distanza dalla pubblicazione. Dalla sua nascita, il registro ha assorbito quasi esclusivamente musica e trasmissioni radiofoniche del canone tradizionale americano. Dal 2023, con l'ingresso del tema di Super Mario Bros. composto da Koji Kondo, la musica videoludica ha cominciato a trovare posto in quello che è, a tutti gli effetti, un archivio di Stato.

La classe 2026 e la colonna sonora di Doom

Il 14 maggio 2026, l'Acting Librarian of Congress Robert R. Newlen ha annunciato i venticinque nuovi ingressi, portando il totale delle registrazioni a 700. La classe 2026 abbraccia settant'anni di produzione: dalla novelty swing di Spike Jones del 1944 al pop sintetico di "1989" di Taylor Swift. Tra le novità figurano Beyoncé con "Single Ladies (Put a Ring On It)", il "Blue Album" dei Weezer, "Midnight Train to Georgia" di Gladys Knight and the Pips, il cast originale di Broadway di Chicago, la trasmissione radiofonica del match Ali-Frazier del 1971. Ci troviamo davanti a una selezione costruita sulla base di una rilevanza culturale documentata.

All'interno di questa lista, un titolo si distingue per il contesto produttivo in cui nacque: la colonna sonora originale di Doom del 1993, composta da Bobby Prince. Stiamo parlando di un'opera scritta interamente prima che i livelli del gioco fossero completati, senza la possibilità di calibrare le composizioni sull'esperienza di gioco effettiva. Prince, compositore freelance con una carriera legale parallela, ricevette da John Romero, lead designer di id Software, una selezione di CD come riferimento stilistico: Alice in Chains, Pantera, Metallica. Il risultato fu una partitura metal che, tuttavia, incorpora anche elementi techno e ambient, costruendo un paesaggio sonoro ben più articolato della sola reputazione "heavy" del gioco.

MIDI, frequenze e la soluzione tecnica di Prince

Vale la pena osservare che la principale sfida tecnica di allora fu ingegneristica. I driver audio del 1993 imponevano vincoli severi sulla qualità e sulla gestione simultanea di musica ed effetti sonori. Prince, che aveva approfondito la tecnologia MIDI fin dalla metà degli anni '80, risolse il problema assegnando gli effetti sonori a frequenze MIDI distinte da quelle riservate alla musica. In questo modo le due componenti audio potevano coesistere senza sovrapporsi in modo confuso, un requisito non banale per un gioco in cui i segnali acustici erano parte integrante dell'esperienza di gioco. La Library of Congress, nel proprio comunicato, segnala esplicitamente questa soluzione come elemento di merito tecnico.

C'è poi un'ulteriore particolarità della biografia di Prince: la colonna sonora di Doom fu composta da un musicista che non aveva ancora un riferimento di genere consolidato su cui appoggiarsi. La musica per videogiochi nel 1993 non disponeva di una "grammatica" condivisa né di precedenti di scala comparabile; Prince operò essenzialmente senza una tradizione a cui rispondere e diventando di fatto un pioniere che avrebbe poi influenzato le successive generazioni di compositori dedicati al mondo dei videogiochi.

Abbiamo già citato il tema di Super Mario Bros. composto da Koji Kondo che fu selezionato nel 2023. La "Volume Alpha" di Minecraft, opera di Daniel Rosenfeld, seguì nel 2025. La colonna sonora di Doom è il terzo "ingresso videoludico" consecutivo nel National Recording Registry, circostanza che la Library of Congress stessa segnala nel comunicato ufficiale come si tratti di una scelta deliberata e che testimonia l'allargamento dell perimetro di ciò che viene qualificato come patrimonio sonoro nazionale.