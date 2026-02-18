La carta Pokémon da 16,5 milioni di dollari: record storico all'asta e affare milionario per Logan Paul

La carta Pokémon da 16,5 milioni di dollari: record storico all'asta e affare milionario per Logan Paul

Una carta Pikachu Illustrator PSA 10 è stata venduta per 16,49 milioni di dollari, diventando la più costosa di sempre. Apparteneva a Logan Paul, che l'aveva comprata per 5 milioni. L'ha acquistata AJ Scaramucci.

di pubblicata il , alle 10:11 nel canale Videogames
pokemon
 

Il collezionismo mondiale ha segnato un nuovo primato con la vendita della carta Pokémon più costosa di sempre: un esemplare di Pikachu Illustrator classificato PSA 10 è stato battuto all'asta per 16.492.000 dollari. Un record assoluto che conferma quanto il mercato dei memorabilia legati ai Pokémon sia diventato un settore multimilionario.

La carta apparteneva allo youtuber e wrestler americano Logan Paul, che l'aveva acquistata nel 2021 per poco più di 5 milioni di dollari. In appena pochi anni, Paul è riuscito a triplicare il proprio investimento, realizzando una delle operazioni più redditizie nella storia recente del collezionismo. La vendita è avvenuta durante un evento organizzato dalla casa d'aste Goldin.

Ad aggiudicarsi il prezioso cimelio è stato AJ Scaramucci, figlio dell'ex direttore delle comunicazioni della Casa Bianca Anthony Scaramucci. Il passaggio di proprietà è stato spettacolare: Logan Paul ha consegnato la carta montata su una collana impreziosita da diamanti dal valore stimato di 75.000 dollari, trasformando l'asta in un vero show mediatico.

Perché questa carta Pokémon di Logan Paul è così speciale?

Ma cosa rende questa carta così speciale? Si tratta di una Pikachu Illustrator con certificazione PSA 10, il massimo grado possibile in termini di stato di conservazione. Questo significa che l'esemplare è praticamente perfetto, senza difetti visibili. La sua rarità è estrema: la carta fu distribuita nel 1998 in Giappone come premio per i vincitori di un concorso di illustrazione, e non fu mai messa in commercio su larga scala.

Un altro elemento che ne accresce il valore è l'autrice dell'illustrazione: Atsuko Nishida, la creatrice originale di Pikachu. Il legame diretto con l'artista e con le origini del franchise conferisce alla carta un'importanza storica oltre che collezionistica.

Nel mercato Pokémon, il valore è determinato da una combinazione di fattori: rarità, condizioni, importanza storica e popolarità del personaggio raffigurato. Pikachu rimane l'icona assoluta del brand, ma anche personaggi come Charizard e Mewtwo figurano tra i più ricercati dai collezionisti.

I migliori sconti su Amazon oggi

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente

499.00 Compra ora

Amazfit Bip 5, 46 mm, Smartwatch, Schermo grande, chiamate Bluetooth, Alexa, GPS, durata della batteria di 10 giorni, fitness tracker con frequenza cardiaca, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue

37.95 Compra ora

LEFANT M330Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Navigazione dToF, Zona vietata, Evitamento ostacoli PSD, Aspirazione 5000Pa, 150 minuti, Pulizia programmata, Alexa/APP/WiFi,Nero

140.33 Compra ora
0 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^