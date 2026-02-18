La carta Pokémon da 16,5 milioni di dollari: record storico all'asta e affare milionario per Logan Paul

Il collezionismo mondiale ha segnato un nuovo primato con la vendita della carta Pokémon più costosa di sempre: un esemplare di Pikachu Illustrator classificato PSA 10 è stato battuto all'asta per 16.492.000 dollari. Un record assoluto che conferma quanto il mercato dei memorabilia legati ai Pokémon sia diventato un settore multimilionario.

La carta apparteneva allo youtuber e wrestler americano Logan Paul, che l'aveva acquistata nel 2021 per poco più di 5 milioni di dollari. In appena pochi anni, Paul è riuscito a triplicare il proprio investimento, realizzando una delle operazioni più redditizie nella storia recente del collezionismo. La vendita è avvenuta durante un evento organizzato dalla casa d'aste Goldin.

Ad aggiudicarsi il prezioso cimelio è stato AJ Scaramucci, figlio dell'ex direttore delle comunicazioni della Casa Bianca Anthony Scaramucci. Il passaggio di proprietà è stato spettacolare: Logan Paul ha consegnato la carta montata su una collana impreziosita da diamanti dal valore stimato di 75.000 dollari, trasformando l'asta in un vero show mediatico.

Perché questa carta Pokémon di Logan Paul è così speciale?

Ma cosa rende questa carta così speciale? Si tratta di una Pikachu Illustrator con certificazione PSA 10, il massimo grado possibile in termini di stato di conservazione. Questo significa che l'esemplare è praticamente perfetto, senza difetti visibili. La sua rarità è estrema: la carta fu distribuita nel 1998 in Giappone come premio per i vincitori di un concorso di illustrazione, e non fu mai messa in commercio su larga scala.

Un altro elemento che ne accresce il valore è l'autrice dell'illustrazione: Atsuko Nishida, la creatrice originale di Pikachu. Il legame diretto con l'artista e con le origini del franchise conferisce alla carta un'importanza storica oltre che collezionistica.

Nel mercato Pokémon, il valore è determinato da una combinazione di fattori: rarità, condizioni, importanza storica e popolarità del personaggio raffigurato. Pikachu rimane l'icona assoluta del brand, ma anche personaggi come Charizard e Mewtwo figurano tra i più ricercati dai collezionisti.