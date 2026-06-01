La California approva la proposta di Stop Killing Games per garantire l'accesso ai videogiochi dopo la fine del supporto

L'Assemblea della California ha approvato l'AB 1921, proposta sostenuta da Stop Killing Games per proteggere i consumatori dopo la chiusura dei servizi online dei videogiochi. La legge richiederebbe preavvisi e soluzioni per mantenere i giochi utilizzabili

L'Assemblea dello Stato della California ha approvato il Protect Our Games Act, il disegno di legge AB 1921 sostenuto dal movimento Stop Killing Games e incentrato sulla tutela dei diritti dei consumatori nel settore videoludico. La proposta ha superato il voto dell'Assemblea con 43 voti favorevoli e 16 contrari.

Il movimento per la conservazione dei videogiochi è nato in seguito alla decisione di Ubisoft di chiudere, nel marzo dello scorso anno, i server di The Crew. Trattandosi di un titolo sempre connesso a Internet, la chiusura dei server ha reso impossibile accedere sia alle modalità multigiocatore sia a quelle per giocatore singolo. La situazione ha generato ulteriori polemiche quando Ubisoft ha iniziato a revocare le licenze del gioco agli utenti, rimuovendolo definitivamente dalle loro librerie digitali e impedendo qualsiasi tentativo di ripristino tramite server privati.

L'iniziativa Stop Killing Games chiede che gli editori garantiscano la possibilità di continuare a utilizzare i videogiochi anche dopo la cessazione del supporto ufficiale. La proposta prevede che, al termine del servizio, vengano rese disponibili versioni offline dei giochi oppure rimborsi per gli acquirenti.

Ulteriori dettagli sull'iniziativa di Stop Killing Games

Il disegno di legge è ora passato al Senato della California, dove dovrà ottenere ulteriore sostegno pubblico e politico per proseguire il proprio iter legislativo. Se approvato definitivamente, imporrebbe alle aziende videoludiche di informare in anticipo i giocatori della chiusura dei servizi online e di offrire una soluzione che permetta di mantenere utilizzabili i giochi acquistati, attraverso modalità offline, server gestiti dalla comunità o altre opzioni praticabili.

L'iniziativa ha però incontrato l'opposizione di parte dell'industria. Video Games Europe, organismo che rappresenta aziende come Ubisoft, Take-Two, Warner Bros., Riot Games, Activision Blizzard, Microsoft e Nintendo, ha sostenuto che tali misure potrebbero rendere i videogiochi troppo costosi da sviluppare.

Anche l'ESA ha espresso critiche, affermando che molti giochi dipendono da tecnologie in continua evoluzione, contenuti concessi in licenza e sistemi online destinati a cambiare nel tempo. Secondo l'associazione, l'AB 1921 rischierebbe di obbligare gli sviluppatori a dedicare risorse al mantenimento di vecchi sistemi invece di investire in nuovi giochi e innovazioni. Dal canto suo, Stop Killing Games sostiene che la questione riguardi la tutela dei consumatori e il diritto di continuare a utilizzare prodotti acquistati.