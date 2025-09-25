L'utente con più giochi su Steam ha più di 40.000 titoli nella libreria
SonixLegend è l'utente che possiede più giochi su Steam: si tratta di un profilo di Shangai con più di 40.000 giochi. Nonostante la collezione immensa, ha sbloccato achievement in soli 261 titoli.di Francesco Messina pubblicata il 25 Settembre 2025, alle 10:21 nel canale Videogames
Avere un backlog infinito di giochi è un problema comune per molti utenti Steam, spesso frutto di saldi irresistibili e bundle convenienti. Ma nessuno può competere con l'impresa straordinaria di SonixLegend, un utente di Shanghai che è diventato il primo nella storia a possedere oltre 40.000 giochi a pagamento sulla piattaforma di Valve.
Secondo i dati ufficiali del badge Game Collector, SonixLegend ha raggiunto il traguardo proprio questa settimana, entrando in un club ristrettissimo di soli 19 utenti con almeno 30.000 giochi acquistati. Una collezione che, in termini economici, lascia senza parole: SteamDB stima il valore dell'account tra i 248.000 dollari (considerando i prezzi minimi storici) e i 642.000 dollari (in base ai prezzi attuali dei giochi).
Il numero è ancora più impressionante se si considera che il badge tiene conto solo dei titoli che hanno raggiunto una certa popolarità e successo commerciale, escludendo quindi gran parte delle produzioni minori e quasi tutti i free-to-play. Questo significa che la collezione effettiva di SonixLegend copre la quasi totalità dei circa 45.000 giochi completi registrati da SteamDB. Con migliaia di nuove uscite ogni anno, non è difficile immaginare che nei prossimi anni si possa arrivare a un traguardo di 50.000 giochi posseduti.
Utente con più giochi su Steam: una domanda sorge spontanea
Resta la domanda: quanti di questi giochi vengono effettivamente giocati? L'account di SonixLegend è privato, quindi non è disponibile un'analisi dettagliata delle ore trascorse su ogni titolo. Tuttavia, i dati mostrano che solo 261 giochi hanno almeno un achievement sbloccato e appena 16 titoli sono stati recensiti dall'utente, tutti con un giudizio positivo (Consigliato).
Il sito HowLongToBeat ha provato a fare un calcolo suggestivo: completare i 2.500 titoli principali della libreria di SonixLegend richiederebbe circa 2.463 giorni, ovvero quasi 7 anni di gioco ininterrotto 24 ore su 24. Un'impresa praticamente impossibile per qualsiasi giocatore.
La parte più ironica è che il gioco preferito di SonixLegend non contribuisce affatto al suo record. Il titolo più giocato risulta infatti Alien Swarm, lo shooter cooperativo free-to-play rilasciato da Valve nel 2010, con oltre 551 ore registrate. Un dettaglio che dimostra come, al di là dei numeri da capogiro, a volte il valore di un videogioco non si misura dal suo prezzo.
Sei ironico o come diavolo sei arriva a quasi 12k!?!?
Praticamente con 11.742 se hai giocato un solo giorno per ogni gioco per rigiocare il primo ci metteresti circa 32 anni.
Io spero che sei ironico perché già non capisco il tizio dell'articolo...
Ho chiesto a Gemini di calcolare quante stanze riempirei ipotizzando di impilare 40.000 giochi in stanze vuote.
Ovviamente per la dimensione della stanza Gemini ha fatto una stima di una stanza media di 3 x 4 x 2,7.
Risultato 40.000 giochi in copia fisica riempierebbero 3,6 stanze.
puoi sempre vendere l'account alla stessa cifra o più visto anche i salvataggi e badge.
Si è scomodo e serve spazio (però se uno spende 600k in giochi non avrà problemi in quel senso), ma sono troppo belle quelle collezioni tenute bene.
Non è un bella cosa esserne soggetti eh, sia chiaro questo.
Conosco persone che non cancellano nessuna mail, anche quelle di spam, conosco gente che ha decine di hard disk dove tiene tutto ma proprio tutto della propria storia digitale, vecchi programmi che non funzioneranno più perché non installabili o perché non si hanno più i codici per il funzionamento. Driver di computer che non posseggono più da vent'anni, migliaia di film scaricati da internet che non vedranno mai più ammesso che l'abbiano visto almeno una volta, milioni di foto e video che non rivedranno mai neanche una volta, mp3 e file audio che non ascolteranno mai perché tanto non gli piacciono... e così via. Non cancellano niente per principio.
Nel caso della news è ancor più grave perché questo tizio ha acquistato sapendo che non li potrà giocarli tutti nemmeno una volta nella vita...
sono uno di quelli
tra l'altro ho anche codici sorgenti di software scritti da me che giravano su C16, Amiga...fino a oggi.
