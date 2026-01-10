L'uso dell'IA nei giochi è cancerogeno: il punto di vista dell'editore indie che sfida i giganti del gaming
Mentre colossi tecnologici e publisher di primo piano continuano a investire centinaia di miliardi di dollari nello sviluppo di modelli di intelligenza artificiale generativa e grandi modelli di linguaggio, una parte dell'industria videoludica guarda a questa trasformazione con crescente scetticismo.
L'IA viene spesso presentata come una tecnologia di rottura, paragonabile all'introduzione del personal computer, in grado di rendere lo sviluppo dei giochi più rapido, meno costoso e accessibile anche a team di piccole dimensioni. Tuttavia, non tutti condividono questa visione.
Tra le voci più critiche, riportate da Kotaku, emerge quella di Tim Bender, CEO dell'editore indipendente Hooded Horse, realtà che negli ultimi anni ha consolidato la propria presenza nel panorama dei giochi strategici pubblicando titoli come Manor Lords. Nonostante il successo commerciale, l'editore ha adottato una linea estremamente rigida sull'uso dell'IA generativa: nei contratti di pubblicazione è esplicitamente vietato l'impiego di asset grafici creati tramite modelli generativi.
Secondo Bender, la proliferazione di contenuti generati artificialmente non ha semplificato il lavoro degli editori indie, ma lo ha reso più complesso. Il nodo centrale non è tanto dichiarare un divieto, quanto riuscire a farlo rispettare lungo una pipeline produttiva spesso frammentata. Attualmente non esistono strumenti affidabili in grado di certificare con certezza se un asset sia stato creato con l'ausilio dell'IA, e piattaforme di distribuzione come Steam si basano in larga misura sull'autodichiarazione degli sviluppatori.
Il rischio aumenta ulteriormente quando entrano in gioco freelance e studi esterni, una pratica comune soprattutto nei progetti indipendenti. Anche l'uso temporaneo di immagini generate con IA come semplici "placeholder" può diventare problematico: basta una svista perché un asset provvisorio finisca per essere incluso nella build finale. Per questo motivo Hooded Horse arriva a sconsigliare qualsiasi utilizzo dell'IA generativa, anche nelle fasi preliminari di prototipazione, definendo l'impiego dell'IA "cancerogeno"
Alla base di questa posizione non c'è solo una valutazione tecnica o il timore di reazioni negative da parte del pubblico, ma una presa di posizione etica. L'editore impiega artisti interni per la realizzazione del materiale promozionale e considera l'adozione di asset generati da modelli addestrati su opere altrui come una forma di tradimento nei loro confronti.
Questa visione resta minoritaria tra i grandi attori del settore. Electronic Arts, ad esempio, vede nell'IA un'opportunità per incrementare l'efficienza produttiva dei propri franchise, mentre studi come Embark Studios difendono apertamente l'uso di tecnologie generative, incluse le voci sintetiche. Anche in Asia l'adozione è ormai diffusa: secondo Neowiz, in Corea del Sud è difficile trovare uno studio che non utilizzi strumenti come ChatGPT o Gemini almeno in fase di supporto allo sviluppo.
Una posizione più sfumata arriva da Larian Studios. Dopo alcune polemiche, il CEO Swen Vincke ha chiarito che il prossimo Divinity non includerà asset generati da IA nel prodotto finale, pur lasciando spazio a sperimentazioni interne durante le fasi esplorative. Un approccio che riflette la tensione tra valutazione tecnologica e tutela dei processi creativi tradizionali.
