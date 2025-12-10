L'uscita HDMI 2.1 su Steam Machine è presente, ma non potrete utilizzarla

La nuova Steam Machine sta facendo discutere per un dettaglio delle specifiche che ha deluso una buona fetta di utenti. Stiamo parlando dell'uscita HDMI 2.0, poiché nel 2025 l'utenza si sarebbe aspettata almeno la versione 2.1. Valve ha quindi fatto chiarezza dando una bella e una cattiva notizia.

Partiamo dalla bella notizia: l'uscita video HDMI della Steam Machine è effettivamente una versione 2.1. La brutta notizia, è che le restrizioni imposte dalla HDMI Forum non consentono implementazioni open-source del protocollo. Di conseguenza, essendo Steam OS basato su Linux, nonostante la disponibilità dell'hardware, Valve non ha la possibilità di supportare la specifica.

L'azienda, infatti, ha confermato ad Ars Technica che gli attuali driver utilizzati su SteamOS non possono ancora garantire la piena compatibilità con lo standard di nuova generazione. Per superare parzialmente la limitazione, la piattaforma utilizza un metodo basato sul chroma subsampling che fornisce comunque la modalità 4K a 120 Hz, ma con una qualità visiva leggermente inficiata dalla larghezza di banda teorica consentita dall'HDMI 2.0.

Questa tecnica, infatti, riduce i dati relativi alla crominanza, sacrificando parte delle informazioni sui colori per far rientrare il segnale nei limiti concessi dai driver. La qualità visiva può risultare leggermente influenzata, soprattutto nelle interfacce ricche di testo, ma rimane accettabile per la maggior parte dei giochi.

Al rilascio, chi volesse ottenere il massimo delle prestazioni video, può comunque acquistare un piccolo dongle DisplayPort-to-HDMI 2.1. Certo, rappresenterebbe un costo in più, oltre a quello della piattaforma, ma è un'opzione per chi non vuole attendere nell'incertezza. Sì, perché Valve ha anche chiarito che sta lavorando a una soluzione.

La mancanza di un'implementazione open-source completa impedisce anche il supporto all'HDMI-VRR, il che concede la sola attivazione di AMD FreeSync. Questo può creare incompatibilità con diversi TV che supportano il VRR generico, ma non FreeSync.

AMD aveva tentato di proporre l'integrazione ufficiale delle funzioni HDMI 2.1 nei driver AMDGPU, incluse modalità come 4K 120 Hz e 5K 240 Hz, ma l'HDMI Forum ha respinto l'iniziativa. Valve sta ora cercando un dialogo diretto con il consorzio per ottenere un via libera, soprattutto dopo la pubblicazione dello standard HDMI 2.2, che potrebbe rendere più accessibile l'approvazione del precedente 2.1.

In conclusione, l'hardware HDMI 2.1 è preinstallato, ma il supporto è completamente nelle mani dell'HDMI Forum. Se sarà disponibile all'apertura, allora Valve potrà abilitarlo senza problemi. Al contrario, gli utenti lo avranno, ma senza poterlo utilizzare.