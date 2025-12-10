L'uscita HDMI 2.1 su Steam Machine è presente, ma non potrete utilizzarla
Valve ha chiarito le ragioni dietro la presenza dell'uscita HDMI 2.0 al posto di quella 2.1 sulla nuova Steam Machine. Il problema nasce dall'HDMI Forum, consorzio che certifica lo standard, che non consente implementazioni open sourcedi Vittorio Rienzo pubblicata il 10 Dicembre 2025, alle 08:01 nel canale Videogames
SteamValvegaming hardware
La nuova Steam Machine sta facendo discutere per un dettaglio delle specifiche che ha deluso una buona fetta di utenti. Stiamo parlando dell'uscita HDMI 2.0, poiché nel 2025 l'utenza si sarebbe aspettata almeno la versione 2.1. Valve ha quindi fatto chiarezza dando una bella e una cattiva notizia.
Partiamo dalla bella notizia: l'uscita video HDMI della Steam Machine è effettivamente una versione 2.1. La brutta notizia, è che le restrizioni imposte dalla HDMI Forum non consentono implementazioni open-source del protocollo. Di conseguenza, essendo Steam OS basato su Linux, nonostante la disponibilità dell'hardware, Valve non ha la possibilità di supportare la specifica.
L'azienda, infatti, ha confermato ad Ars Technica che gli attuali driver utilizzati su SteamOS non possono ancora garantire la piena compatibilità con lo standard di nuova generazione. Per superare parzialmente la limitazione, la piattaforma utilizza un metodo basato sul chroma subsampling che fornisce comunque la modalità 4K a 120 Hz, ma con una qualità visiva leggermente inficiata dalla larghezza di banda teorica consentita dall'HDMI 2.0.
Questa tecnica, infatti, riduce i dati relativi alla crominanza, sacrificando parte delle informazioni sui colori per far rientrare il segnale nei limiti concessi dai driver. La qualità visiva può risultare leggermente influenzata, soprattutto nelle interfacce ricche di testo, ma rimane accettabile per la maggior parte dei giochi.
Al rilascio, chi volesse ottenere il massimo delle prestazioni video, può comunque acquistare un piccolo dongle DisplayPort-to-HDMI 2.1. Certo, rappresenterebbe un costo in più, oltre a quello della piattaforma, ma è un'opzione per chi non vuole attendere nell'incertezza. Sì, perché Valve ha anche chiarito che sta lavorando a una soluzione.
La mancanza di un'implementazione open-source completa impedisce anche il supporto all'HDMI-VRR, il che concede la sola attivazione di AMD FreeSync. Questo può creare incompatibilità con diversi TV che supportano il VRR generico, ma non FreeSync.
AMD aveva tentato di proporre l'integrazione ufficiale delle funzioni HDMI 2.1 nei driver AMDGPU, incluse modalità come 4K 120 Hz e 5K 240 Hz, ma l'HDMI Forum ha respinto l'iniziativa. Valve sta ora cercando un dialogo diretto con il consorzio per ottenere un via libera, soprattutto dopo la pubblicazione dello standard HDMI 2.2, che potrebbe rendere più accessibile l'approvazione del precedente 2.1.
In conclusione, l'hardware HDMI 2.1 è preinstallato, ma il supporto è completamente nelle mani dell'HDMI Forum. Se sarà disponibile all'apertura, allora Valve potrà abilitarlo senza problemi. Al contrario, gli utenti lo avranno, ma senza poterlo utilizzare.
14 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
questi sono peggio della siae
ricordo di aver letto che se vuoi mettere una porta hdmi su un monitor devi pagare una royalty, che viene diminuita se ben visibile davanti allo schermo scrivi chiaramente HDMI
Se potete usate sempre displayport sui vostri pc.
E speriamo che prima o poi inizino a produrre TV con almeno un paio di DP oltre all'hdmi.
se valve e pidocchiosa non è certo colpa del consorzio dietro all hdmi, i brevetti si pagano, se non si vuole farlo si creano tecnolgoie senza brevetti
Se potete usate sempre displayport sui vostri pc.
E speriamo che prima o poi inizino a produrre TV con almeno un paio di DP oltre all'hdmi.
i dp non sono fatti per essere usati sulel tv sono 2 standard fatti per 2 usi diversi
Non sei l'unico,il promotore principale di HDMI fu Sony,famosa per i suoi standard proprietari,ti sei mai chiesto perché i produttori di TV,in primis Sony,non hanno mai messo una porta display Port,nonostante anche display Port abbia un sistema antipirateria?
Business......il soldo comanda!
Probabilmente molti utenti PC avrebbero voluto una display Port sul TV di casa ma no,solo HDMI.
Come vedi,non è il consumatore che sceglie,lo fanno loro e te lo impongono,nel bene o nel male,lo stanno facendo con la IA,lo hanno fatto con gli smartphone (prova a cercare uno smartphone senza buchi e notch) riducendo la scelta,lo hanno fatto con la forma degli schermi degli smartwatch,lo hanno fatto con molti prodotti,tanto ti dicono o mangi la minestra o salti dalla finestra.
Il punto è che sei costretto a mangiare la minestra.
Se la popolazione mondiale avesse il coraggio di lasciare a scaffale molti prodotti e acquistarli non per sfizio ma per esigenza e urgenza reale,l'arroganza dei produttori sparirebbe,anche l'estrema arroganza portata a livelli cosmici che sta girando intorno alla IA.
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".