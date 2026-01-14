L'odio verso Electronic Arts è sproporzionato secondo il creatore di Split Fiction
Secondo Josef Fares, gli utenti nutrono una rabbia ingiustificata verso Electronic Arts. Per quanto l'azienda abbia commesso degli errori come qualsiasi altra, la risposta negativa del pubblico è sproporzionatadi Vittorio Rienzo pubblicata il 14 Gennaio 2026, alle 16:52 nel canale Videogames
Di certo negli ultimi anni Electronic Arts non ha contribuito a costruirsi una buona reputazione con i propri utenti. Tuttavia, secondo il fondatore di Hazelight Studios, EA riceve più "odio" di quanto in realtà meriti, semplicemente perché si è creata un'aura da "cattiva" intorno all'azienda.
A parlare è stato Josef Fares, director di A Way Out, It Takes Two e del più recente Split Fiction, tre dei giochi cooperativi più apprezzati degli ultimi anni, pubblicati proprio da Electronic Arts. Lo studio collabora in maniera indipendente con il publisher e, secondo Fares, si tratta di una collaborazione estremamente positiva.
"Per noi, è una collaborazione davvero positiva. Sono davvero sincero. Se fosse stata negativa, l'avrei detto anche in questa intervista. Ma abbiamo un ottimo rapporto." Ha spiegato Fares ai microfoni di The Game Business. "Sanno come lavoriamo. Lo rispettano e ci lasciano in pace. EA riceve più critiche di quanto meriti".
Secondo Fares, all'interno di EA lavorano molte persone che conoscono profondamente il media videoludico. Il fondatore di Hazelight ha anche sottolineato che il confronto sui progetti e sulle idee avviene con sviluppatori e creativi, e non con "i dirigenti in giacca e cravatta". Questo approccio consente allo studio di mantenere il controllo totale sulle proprie produzioni, un aspetto che Fares considera imprescindibile.
Il director ha poi spiegato che tutti commetto degli errori, poiché si tratta pur sempre di esseri umani dietro le aziende. Ha anche citato Nintendo, Sony e Microsoft sottolineando che anche queste hanno commesso errori ma, nonostante ciò, le persone non nutrono la stessa rabbia che invece si genera quando si parla di Electronic Arts.
Il dibattito attorno a EA, in realtà, si è acceso ulteriormente dopo l'approvazione, da parte degli azionisti, della proposta di acquisizione da 55 miliardi di dollari da parte dell'Arabia Saudita e di fondi di private equity. L'operazione porterebbe il Public Investment Fund saudita a detenere il 93,4% della società. Gli attivisti hanno posto l'attenzione sulla violazione dei diritti umani in quella regione e sul profitto che l'acquisizione porterebbe a al Paese.
Fares ha però sottolineato che il suo tudio ha una missione be precisa e continuerà il suo percorso con Electronic Arts. Il director ha sottolineato che la software house continuerà a fare ciò che ritiene giusto per i propri progetti, a prescindere dal contesto esterno.
Solo per il semplice fatto che abbiano prima ammazzato il terzo capitolo di American McGee's Alice, poi gli abbiano impedirlo di realizzarlo in autonomia pagandogli i relativi diritti, senza contare di aver stravolto il secondo (seppur apprezzabilissimo, ma dopo aver giocato la release beta ci si accorge degli enormi tagli che hanno imposto agli sviluppatori), li mette ai primi posti nella mia classifica privata di gente dalla quale non comprare più neanche un gioco a 1,99€.
E io sono tra quelli "pacati" nelle reazioni. Penso che solo dentro questo forum, possano tutti scrivergli LUNGHE LETTERE D'APPREZZAMENTO !
Sproporzionato una f@v@. Consentitemela.
E' che orami solo i più anzianotti ricordano.
Ma non vi preoccupate giovani a voi ci sta pensando Embracer
BF6 ed i loro titoli di calcio, basket, hockey e football americano vanno bene.
It Takes Two e Split Fiction sono stati un grande successo.
Anche Immortal of Aveum, Wild Hearts ed Unravel erano titoli di modesto spessore.
Il fail che ha generato così tanto odio semmai sono stati BF V, 2042 e soprattutto Dragon Age Merdguard.
le due espansioni erano peggiorative lol, in una hanno fatto una demo fantastica chiamata Malta e poi non hanno inserito quella mappa nel gioco completo lol e l'ultima espansione sembrava un gioco amatoriale..
niente anticheats né pro mod per le partite competitive, un disastro.
E' che orami solo i più anzianotti ricordano.
presente!
oltre quanto già citato (ma potremmo finire tra una settimana a cercare di ricordare tutte le porcate che hanno fatto) voglio ricordare come trattarono westwood e il franchise C&C/RA
magari Josef, essendo pagato da EA si sente in dovere (chissà poi perchè ) di difendere chi gli paga la pagnotta?
il resto del mondo che invece ha dato i propri soldi ad EA e ha visto come si comportava.... beh.... ha pienamente ragione R@nda ^^
[U]anche troppo poco[/U]
tra i peggiori cancri del settore videoludico
ciao ciao
