L'intelligenza artificiale per lo sviluppo dei videogiochi: il caso EA Sports FC

L'intelligenza artificiale viene utilizzata con sempre maggior frequenza anche nello sviluppo dei videogiochi. Si tratta di un tema molto delicato e che ha creato non poche polemiche nel corso degli ultimi mesi. Non sempre l'uso dell'IA generativa viene confermato dalle software house. Tra i giochi per cui è stata utilizzata l'intelligenza artificiale c'è anche la serie EA Sports FC, come confermato direttamente da Electronic Arts.

Un commento fatto con l'IA?

Guy Mowbray, che presta la voce per il commento in inglese a EA Sports FC, ha confermato in un'intervista alla BBC, di aver dato il permesso a EA di usare l'IA per "clonare" la sua voce e arricchire il commento alle partite (alleggerendo anche il suo stesso lavoro). In questo modo, i contenuti audio possono essere più ricchi e dettagliati, migliorando l'esperienza di gioco.

EA ha dichiarato alla BBC che l'uso dell'IA è ormai un elemento centrale dello sviluppo e non solo per il commento delle partite: "L'intelligenza artificiale è da tempo parte integrante del nostro processo di sviluppo, dall'animazione ai sistemi di gioco, e continua a supportare i nostri team nel realizzare esperienze calcistiche migliori e più reattive".

Per quanto riguarda "commenti e contenuti", però, la software house ha voluto precisare che "si tratta sempre di una collaborazione con i nostri talenti, non di una sostituzione"." Anche se non ci sono informazioni precise in merito, questa pratica potrebbe essere applicata a tutte le linee vocali dei commentatori delle partite dei giochi della serie EA Sports FC.

Il tema del rapporto tra intelligenza artificiale e videogiochi continuerà a essere attuale. La soluzione sviluppata da EA, con il consenso diretto dei commentatori, potrebbe rappresentare una soluzione interessante per il futuro dei giochi sportivi.