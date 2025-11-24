L'IA è una rivoluzione per i videogiochi: il CEO di Ubisoft ha le idee chiare

Il CEO di Ubisoft ha le idee chiare: l'intelligenza artificiale rappresenta una vera e propria rivoluzione per il settore dei videogiochi e può essere implementata in vari modi per migliorare lo sviluppo

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'industria videoludica è un tema molto delicato. Da una parte, infatti, le aziende vedono questa tecnologia come una grande opportunità. Dall'altra, però, il rischio di esagerare è concreto e molti utenti non vedono di buon occhio un abuso di IA generativa per lo sviluppo di giochi.

Sul tema si è espresso anche Yves Guillemot, CEO di Ubisoft, che ha evidenziato il modo in cui l'azienda sta implementando (e intende implementare in futuro) l'IA all'interno della sua attività di sviluppo di nuovi contenuti videoludici. Per Ubisoft, oggi l'IA rappresenta una grande rivoluzione.

Cosa ha detto il CEO di Ubisoft

Guillemot ha sottolineato: "Stiamo facendo grandi passi avanti nell'applicazione dell'intelligenza artificiale di generazione a casi d'uso di alto valore che apportano vantaggi tangibili ai nostri giocatori e alle nostre squadre... È una rivoluzione tanto grande per il nostro settore quanto il passaggio al 3D. E abbiamo tutto per essere leader su questo fronte".

Ubisoft intende integrare l'IA anche per migliorare l'esperienza di gioco degli utenti. Il CEO conferma che l'azienda sta lavorando a "innovative applicazioni di intelligenza artificiale generativa rivolte ai giocatori, basate sui nostri annunci sui NEO NPC del 2024. Siamo già passati dalla prototipazione alla realtà del giocatore e non vediamo l'ora di condividere maggiori informazioni prima della fine dell'anno" - un'anticipazione in tal senso è arrivata con Teammates.

Il focus sull'intelligenza artificiale è sempre più evidente, tanto che Guillemot ha confermato che oggi "abbiamo team in tutti i nostri studi e uffici che adottano questa nuova tecnologia ed esplorano costantemente nuovi casi d'uso". Dalla programmazione alla grafica e fino alle soluzioni di gameplay per migliorare la qualità del gioco: l'intelligenza artificiale rappresenta, per Ubisoft, una risorsa importante per lo sviluppo e la produzione di nuovi giochi.

La presa di posizione del CEO rappresenta una decisa inversione di rotta rispetto al passato. Circa un anno e mezzo fa, infatti, lo stesso Guillemot aveva definito l'intelligenza artificiale come solo "un'altra tecnologia da testare" e non certo come uno strumento fondamentale per l'azienda, come invece traspare dalle dichiarazioni attuali.