L'IA è una rivoluzione per i videogiochi: il CEO di Ubisoft ha le idee chiare
Il CEO di Ubisoft ha le idee chiare: l'intelligenza artificiale rappresenta una vera e propria rivoluzione per il settore dei videogiochi e può essere implementata in vari modi per migliorare lo sviluppodi Davide Raia pubblicata il 24 Novembre 2025, alle 09:31 nel canale Videogames
Ubisoft
L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'industria videoludica è un tema molto delicato. Da una parte, infatti, le aziende vedono questa tecnologia come una grande opportunità. Dall'altra, però, il rischio di esagerare è concreto e molti utenti non vedono di buon occhio un abuso di IA generativa per lo sviluppo di giochi.
Sul tema si è espresso anche Yves Guillemot, CEO di Ubisoft, che ha evidenziato il modo in cui l'azienda sta implementando (e intende implementare in futuro) l'IA all'interno della sua attività di sviluppo di nuovi contenuti videoludici. Per Ubisoft, oggi l'IA rappresenta una grande rivoluzione.
Cosa ha detto il CEO di Ubisoft
Guillemot ha sottolineato: "Stiamo facendo grandi passi avanti nell'applicazione dell'intelligenza artificiale di generazione a casi d'uso di alto valore che apportano vantaggi tangibili ai nostri giocatori e alle nostre squadre... È una rivoluzione tanto grande per il nostro settore quanto il passaggio al 3D. E abbiamo tutto per essere leader su questo fronte".
Ubisoft intende integrare l'IA anche per migliorare l'esperienza di gioco degli utenti. Il CEO conferma che l'azienda sta lavorando a "innovative applicazioni di intelligenza artificiale generativa rivolte ai giocatori, basate sui nostri annunci sui NEO NPC del 2024. Siamo già passati dalla prototipazione alla realtà del giocatore e non vediamo l'ora di condividere maggiori informazioni prima della fine dell'anno" - un'anticipazione in tal senso è arrivata con Teammates.
Il focus sull'intelligenza artificiale è sempre più evidente, tanto che Guillemot ha confermato che oggi "abbiamo team in tutti i nostri studi e uffici che adottano questa nuova tecnologia ed esplorano costantemente nuovi casi d'uso". Dalla programmazione alla grafica e fino alle soluzioni di gameplay per migliorare la qualità del gioco: l'intelligenza artificiale rappresenta, per Ubisoft, una risorsa importante per lo sviluppo e la produzione di nuovi giochi.
La presa di posizione del CEO rappresenta una decisa inversione di rotta rispetto al passato. Circa un anno e mezzo fa, infatti, lo stesso Guillemot aveva definito l'intelligenza artificiale come solo "un'altra tecnologia da testare" e non certo come uno strumento fondamentale per l'azienda, come invece traspare dalle dichiarazioni attuali.
10 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Per i Loro giochi, a cui non ho forse mai giocato, tutti dicono essere pesanti e non ottimizzati, se vero, non lo so, avete sistemato questa cosa in primis?
ci manca solo un NPC compagno di squadra che ci insulti tutto il tempo peggio del sergente Hartman
però effettivamente potrebbe essere il volano ([SIZE="1"]accento haute couture prezzemolina[/SIZE]) dell'economia informatica, sai quanti BBK poi pigliano a calci e pugni monitor/case.... specie se oltretutto perdono il match
ciao ciao
"E infarcisci tutto di politically correct "
La IA cambierà il mondo.....
La IA cambierà il mondo.....
La carbonara con la panna è una schifezza, ma siamo arrivati al punto che se se è una AI a suggerirti di metterla, allora è cosa tollerabile.
Ormai l'AI può fare e dire quello che vuole che i beoti (soprattutto i giovani) cui ormai dipendono non sanno più ragionare con la propria testa.
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".