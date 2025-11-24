L'IA è una rivoluzione per i videogiochi: il CEO di Ubisoft ha le idee chiare

L'IA è una rivoluzione per i videogiochi: il CEO di Ubisoft ha le idee chiare

Il CEO di Ubisoft ha le idee chiare: l'intelligenza artificiale rappresenta una vera e propria rivoluzione per il settore dei videogiochi e può essere implementata in vari modi per migliorare lo sviluppo

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'industria videoludica è un tema molto delicato. Da una parte, infatti, le aziende vedono questa tecnologia come una grande opportunità. Dall'altra, però, il rischio di esagerare è concreto e molti utenti non vedono di buon occhio un abuso di IA generativa per lo sviluppo di giochi.

Sul tema si è espresso anche Yves Guillemot, CEO di Ubisoft, che ha evidenziato il modo in cui l'azienda sta implementando (e intende implementare in futuro) l'IA all'interno della sua attività di sviluppo di nuovi contenuti videoludici. Per Ubisoft, oggi l'IA rappresenta una grande rivoluzione.

Cosa ha detto il CEO di Ubisoft

Guillemot ha sottolineato: "Stiamo facendo grandi passi avanti nell'applicazione dell'intelligenza artificiale di generazione a casi d'uso di alto valore che apportano vantaggi tangibili ai nostri giocatori e alle nostre squadre... È una rivoluzione tanto grande per il nostro settore quanto il passaggio al 3D. E abbiamo tutto per essere leader su questo fronte".

Ubisoft intende integrare l'IA anche per migliorare l'esperienza di gioco degli utenti. Il CEO conferma che l'azienda sta lavorando a "innovative applicazioni di intelligenza artificiale generativa rivolte ai giocatori, basate sui nostri annunci sui NEO NPC del 2024. Siamo già passati dalla prototipazione alla realtà del giocatore e non vediamo l'ora di condividere maggiori informazioni prima della fine dell'anno" - un'anticipazione in tal senso è arrivata con Teammates.

Il focus sull'intelligenza artificiale è sempre più evidente, tanto che Guillemot ha confermato che oggi "abbiamo team in tutti i nostri studi e uffici che adottano questa nuova tecnologia ed esplorano costantemente nuovi casi d'uso". Dalla programmazione alla grafica e fino alle soluzioni di gameplay per migliorare la qualità del gioco: l'intelligenza artificiale rappresenta, per Ubisoft, una risorsa importante per lo sviluppo e la produzione di nuovi giochi.

La presa di posizione del CEO rappresenta una decisa inversione di rotta rispetto al passato. Circa un anno e mezzo fa, infatti, lo stesso Guillemot aveva definito l'intelligenza artificiale come solo "un'altra tecnologia da testare" e non certo come uno strumento fondamentale per l'azienda, come invece traspare dalle dichiarazioni attuali.

jepessen24 Novembre 2025, 09:45 #1
Avete tutto anche per essere leader adesso, ma non e' che stiate sfruttando proprio a dovere questa cosa...
UtenteHD24 Novembre 2025, 09:46 #2
Sicuramente saranno una rivoluzione quando integreranno delle IA che sono "cresciute " addestrate a vivere e convivere nel mondo del videogioco e per loro quello sarebbe il mondo reale senza conoscere altro, l'implementazione che ora ne fanno mettendoci le attuali IA dove basta parlarci per rompere il gioco ed avere informazioni non attinenti, completamente fuori periodo ecc.. non vanno bene, anzi rovinano il gioco.

Per i Loro giochi, a cui non ho forse mai giocato, tutti dicono essere pesanti e non ottimizzati, se vero, non lo so, avete sistemato questa cosa in primis?
aled197424 Novembre 2025, 09:59 #3
meglio se non le addestrino nel mondo reale, dove mi par di capire che per la maggiore vigano insulti, cyberbullismo, derisione dell'avversario, ecc.

ci manca solo un NPC compagno di squadra che ci insulti tutto il tempo peggio del sergente Hartman


però effettivamente potrebbe essere il volano ([SIZE="1"]accento haute couture prezzemolina[/SIZE]) dell'economia informatica, sai quanti BBK poi pigliano a calci e pugni monitor/case.... specie se oltretutto perdono il match

ciao ciao
randorama24 Novembre 2025, 09:59 #4
ma la useranno anche per giocare, lasciando all'(ex) giocatore solo il compito di guardarsi la partita?
alexbilly24 Novembre 2025, 10:41 #5
Ubisoft Manager ogni sei mesi: "IA generami un nuovo capitolo di Assassin Creed modificando le texture per adattarlo all'antica Grecia / Tibet / sulla Luna"
Doraneko24 Novembre 2025, 13:18 #6
Originariamente inviato da: alexbilly
Ubisoft Manager ogni sei mesi: "IA generami un nuovo capitolo di Assassin Creed modificando le texture per adattarlo all'antica Grecia / Tibet / sulla Luna"


"E infarcisci tutto di politically correct "
Ripper8924 Novembre 2025, 13:23 #7
Ubisoft ha ragione in linea generale, ma spero che il loro deployment di ciò sia penoso e contribuisca finalmente al loro fallimento, che aimè devo dire che oggi è l'unico modo per mettere fine al loro know how deleterio che continua a creare precedenti e spunti negativi anche per gli altri studi.
supertigrotto24 Novembre 2025, 13:49 #8
La panna nella carbonara fa in modo di rovinare la ricetta ma la IA,la IA dentro la carbonara la rende decisamente più buona.......
La IA cambierà il mondo.....
CrapaDiLegno24 Novembre 2025, 14:59 #9
Originariamente inviato da: supertigrotto
La panna nella carbonara fa in modo di rovinare la ricetta ma la IA,la IA dentro la carbonara la rende decisamente più buona.......
La IA cambierà il mondo.....


La carbonara con la panna è una schifezza, ma siamo arrivati al punto che se se è una AI a suggerirti di metterla, allora è cosa tollerabile.
Ormai l'AI può fare e dire quello che vuole che i beoti (soprattutto i giovani) cui ormai dipendono non sanno più ragionare con la propria testa.
29Leonardo24 Novembre 2025, 15:01 #10
ah beh stanno in una botte di ferro allora, not stonks

