L'ex capo di Assassin's Creed chiarisce la sua uscita da Ubisoft: mi hanno detto di farmi da parte

Marc-Alexis Côté, storico responsabile della saga Assassin's Creed, ha chiarito che la sua uscita da Ubisoft non è stata volontaria. In un post su LinkedIn ha dichiarato di essere stato invitato a farsi da parte

di pubblicata il , alle 10:21 nel canale Videogames
Marc-Alexis Côté, uno dei principali artefici del successo della serie Assassin's Creed, ha chiarito pubblicamente le ragioni della sua uscita da Ubisoft. In un post su LinkedIn, l'ex direttore creativo ha dichiarato di non aver scelto volontariamente di lasciare il franchise, ma di essere stato invitato a farsi da parte dalla stessa software house francese.

La notizia del suo addio era emersa all'inizio della settimana ed è arrivata in seguito alla creazione di Vantage Studios, una nuova sussidiaria di Ubisoft sostenuta da Tencent, che avrà il compito di sviluppare i futuri titoli di Assassins Creed, Far Cry e Rainbow Six Siege.

In un memo interno, il CEO di Vantage Studios, Christophe Derennes, aveva affermato che Côté "aveva aspettative e priorità diverse legate alla creazione e al futuro dello studio". Ubisoft, in una dichiarazione ufficiale, aveva invece parlato di una decisione personale del dirigente, che avrebbe "scelto di intraprendere un nuovo percorso al di fuori dell'azienda".

La posizione di Côté in merito al suo addio da Ubisoft: non ho preso io quella decisione

Côté, tuttavia, ha voluto precisare la sua versione dei fatti: "Molti si sono stupiti che potessi lasciare Assassin's Creed dopo tanti anni, soprattutto considerando la passione che ancora nutro per il progetto. La verità è semplice: non sono stato io a prendere quella decisione".

Secondo quanto dichiarato, Ubisoft ha deciso di trasferire la leadership del franchise a una figura "più vicina alla nuova struttura organizzativa". Al dirigente era stato proposto un altro ruolo, ma "non con la stessa portata, il medesimo mandato o la continuità del lavoro che mi era stato affidato negli ultimi anni".

Nonostante ciò, Côté ha espresso gratitudine verso l'zienda che lo ha visto crescere professionalmente: "Ubisoft è stata la mia casa per tutta la mia carriera. Non porto alcun rancore". Tuttavia, ha aggiunto con fermezza: "Devo anche essere onesto con i miei team, passati e presenti: non me ne sono andato. Sono rimasto al mio posto finché Ubisoft non mi ha chiesto di farmi da parte".

Ripper8920 Ottobre 2025, 17:34 #1
Non hanno avuto nemmeno il fegato di licenziarlo in tronco !

