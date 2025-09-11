L'edizione limitata più ambita dai gamer italiani: la collector box PlayStation x Panini!
Sony Interactive Entertainment e Panini lanciano una collezione limitata di card per celebrare i 30 anni di PlayStation in Europa. Disponibile da 29 settembre 2025 in Italia, la raccolta esclusiva unisce storia tecnica della console e cultura del gaming, valorizzando l'evoluzione delle piattaforme e i titoli simbolo.di Manolo De Agostini pubblicata il 11 Settembre 2025, alle 17:31 nel canale Videogames
SonyPlaystation
A trent'anni dal lancio in Europa della prima console PlayStation, Sony Interactive Entertainment Italia lancia un'iniziativa inedita, in collaborazione con Panini, per celebrare questo importante anniversario. Il progetto prende la forma di una raccolta limitata di card da collezione, concepita come un archivio tangibile della storia tecnica e culturale della piattaforma.
La raccolta, prodotta in soli 4.000 box sigillate, si compone di 30 card per confezione, suddivise in tre categorie distinte: 28 Card Base, che ripercorrono l'evoluzione delle cinque generazioni di console PlayStation dalla PS1 fino all'attuale PS5; 5 Card Rare, dedicate a videogiochi che hanno significativamente influenzato il panorama dell'intrattenimento digitale; e Card Numerate, esclusive relative alla nuova versione PS5 Pro - 30th Anniversary Edition, disponibili in quattro varianti cromatiche con diversa rarità.
La distribuzione sarà esclusiva per il mercato italiano, attraverso i punti vendita Gamelife e il sito ufficiale gamelife.it, con un lancio previsto per il 29 settembre 2025, data che coincide con l'anniversario europeo della console.
Questo progetto rappresenta un'operazione che unisce la tradizione del collezionismo Panini, simbolo della memoria condivisa, con la continua innovazione di PlayStation, valorizzando momenti iconici del gaming come quelli rappresentati da titoli di spicco quali Gran Turismo, God of War e The Last of Us.
1 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".