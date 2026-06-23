L'attore di Sabretooth in Marvel's Wolverine potrebbe avere un ruolo anche in GTA 6

Brett Gipson, l'attore già scelto per interpretare Sabretooth in Marvel's Wolverine, avrà un ruolo anche in GTA 6. Il personaggio sarebbe chiamato Ellis. Nel frattempo Rockstar ha confermato i preordini e la data di uscita del gioco

Una nuova indiscrezione legata a Grand Theft Auto 6 suggerisce il coinvolgimento dell'attore Brett Gipson nel prossimo capitolo della celebre serie sviluppata da Rockstar Games. L'informazione sarebbe emersa attraverso un aggiornamento del curriculum professionale dell'attore, nel quale vengono citati due importanti progetti videoludici previsti per il 2026.

Oltre alla partecipazione a Marvel's Wolverine, dove interpreterà il personaggio di Sabretooth, Gipson avrebbe infatti un ruolo anche in Grand Theft Auto VI. Al momento non sono disponibili dettagli approfonditi sul personaggio, ma il curriculum farebbe riferimento a una figura di supporto chiamata Ellis.

Non essendo ancora state diffuse molte informazioni sulla trama del nuovo capitolo di Grand Theft Auto, il peso effettivo di questo personaggio rimane sconosciuto. Tuttavia, il fatto che l'attore abbia inserito il ruolo accanto ad altri incarichi rilevanti suggerisce che si tratti di una presenza significativa all'interno dell'esperienza di gioco.

Ulteriori dettagli su Brett Gipson: attore con un ruolo sia in Marvel's Wolverine sia in GTA 6

Secondo quanto noto finora, la storia di GTA 6 ruoterà attorno ai protagonisti Lucia Caminos e Jason Duval. Lucia viene descritta come un'ex detenuta recentemente uscita dal penitenziario di Leonida, mentre Jason è coinvolto in attività criminali e possiede un passato militare. La narrazione prenderà avvio da un colpo apparentemente semplice che finirà per trascinare i protagonisti in una complessa rete criminale estesa all'intero stato di Leonida.

Nel frattempo, Rockstar Games ha confermato l'apertura dei preordini del gioco a partire dal 25 giugno e ha pubblicato un nuovo filmato dedicato a Vice City sul sito ufficiale. L'uscita del titolo è prevista per il 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Per quanto riguarda Marvel's Wolverine, Sabretooth è apparso recentemente in un lungo video di gameplay. Il director del gioco, Mike Daly, ha spiegato che il rapporto tra Logan e Sabretooth sarà caratterizzato da una forte rivalità. Secondo Daly, il personaggio tenderà a competere costantemente con Wolverine durante i combattimenti, contribuendo a rendere gli scontri più dinamici.